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10.09.2020 09:21
Рубрика: Экономика

В Мурманской области рыбакам-любителям разрешат продавать рыбу

Текст: Татьяна Карабут
Изменения в закон о любительском рыболовстве, предоставляющие право на продажу рыбаками-любителями излишков улова, обсудили на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Она пояснила, что инициатива предусматривает возможность реализации рыбаками-любителями рыбы и рыбной продукции по аналогии с гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством на рынках, ярмарках и в специальных местах, в том числе сдача уловов организациям, осуществляющим деятельность по производству рыбной и иной продукции.

Фото: iStock
Мест для любительской рыбалки может стать меньше

С такой инициативой выступили четыре региона - Мурманская, Магаданская, Сахалинская и Томская области. Однако по итогам заседания такое право решено было предоставить только Мурманской области.

"Наиболее готовыми оказались коллеги из Мурманской области, где рыбаки, проживающие в прибрежных поселках, ждут такую законодательную инициативу. Поэтому здесь будет запущен эксперимент в пилотном режиме", - сказала Виктория Абрамченко.

Участники заседания отметили риски реализации инициативы, а также необходимость создания прозрачных механизмов контроля за выловом, пояснила вице-премьер. Предлагается проработать вопрос обеспечения ветеринарного контроля и подтверждения законности реализуемого улова.

"По запросу региональных властей мы можем предоставить рыбакам-любителям инструменты для реализации выловленной продукции, но с системной проработкой механизмов контроля и соответствующего учета. Такие поправки в законодательство должны предусматривать, с одной стороны, поддержку наших граждан, для которых улов, добытый в рамках любительского рыболовства, часто является единственным источником дохода. В ходе обсуждения было предложено использовать для таких граждан хорошо зарекомендовавший себя институт самозанятых граждан. Еще один важный аспект - не дать легализовать через такие поправки незаконно выловленную, браконьерскую продукцию", - пояснила вице-премьер.

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