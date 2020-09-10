В Петербурге Мариинская больница остановила прием пациентов из-за ковида

Мариинская больница, вчера днем приостановившая прием пациентов в соответствии с проверкой Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, все еще закрыта на прием. Причина проверки - занос новой коронавирусной инфекции на соматические отделения больницы. А больница имени Семашко (Пушкин) вновь начнет принимать ковидных больных. Что означает: необходимость в койках для ковидных больных будет расти. Уже сейчас свободный коечный фонд для взрослых больных с ковидом уменьшился на 10 процентов.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе Мариинской больницы, с санитарные врачи пришли в 15 часов, несколько часов длилась проверка, сегодня к вечеру должно быть составлено предписание по ее результатам. Если больнице будет разрешено возобновить прием пациентов - это сразу будет сделано.

К сожалению, случаи заноса коронавируса в соматические отделения практически невозможно предотвратить. Больные поступают на экстренную госпитализацию в разном состоянии. Да, анализы на ковид выполняются сразу, но пациенту нужно оказывать помощь быстро, не дожидаясь результата. То есть бессимптомный носитель вируса может оказаться и на операции, и в палате соматического отделения. При малейшем подозрении на ковид поступившего пациента кладут в обсерватор, с подтвержденным ковидом - в инфекционное отделение.

Для плановых пациентов закрытие больницы стало шоком. Есть среди них пациенты, которые должны были госпитализироваться еще весной, но из-за ковида сроки лечения были перенесены. Только с середины июля многопрофильная Мариинская больница, в начале эпидемии перепрофилированная под лечение ковидных больных, начала принимать пациентов на обычные отделения.

Что касается многопрофильной больницы имени Семашко, также на время эпидемии перепрофилированной под инфекционный стационар, то она вернулась к плановому приему только в начале августа. Теперь ситуация такова, что в ней снова будут принимать ковидных. Пока что речь идет о перепрофилировании под ковид 132 коек.

В Санкт-Петербурге число стационаров, принимающих больных с ковидом, за лето сократилось с 23 до 10 (девять взрослых и один детский). Некоторые из медучреждений сохранили частичный прием инфекционных больных.

На сегодняшний день в городе действует более 3 500 коек для пациентов с ковидом.