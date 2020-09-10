В Петербурге начались съемки ленты "Нахимовцы" с Мерзликиным и Гармашом

В Петербурге стартовали съемки фильма "Нахимовцы". Это подростковая драма от режиссера Олега Шторма, сообщает пресс-служба киностудии "Ленфильм".

Известно, что в центре сюжета драматические события, в которых оказалась семья Логиновых. Глава семьи, капитан второго ранга, потомственный моряк. Он мечтает, чтобы его два сына-близнеца поступили в Нахимовское училище и продолжили славную флотскую династию. Но у подростков оказались другие планы.

Отец узнает, что его дети связались не просто с дурной компанией, а с бандой. Начинается противостояние капитана с лидером ОПГ. За помощью отец обращается к "нахимовскому братству".

В "Ленфильме" говорят, что поиск актеров на главные роли занял долгое время. Требовались близнецы, это уже само по себе сложно, но нужно было, чтобы актеры имели хорошую физическую форму и серьезные актерские данные. В итоге выбор пал на юных петербургских актеров Даниила и Никиту Ходуновых. Ранее ребята не участвовали в больших проектах, но долгое время занимались в театре-студии "Горошины".

"На самом деле это такая хорошая инициатива - вернуть тенденцию снимать кино для конкретного возраста. Так было, например, в советские годы. Мы сами смотрели фильмы, которые повлияли на нас. Надеюсь, что этот фильм тоже будет интересен большой части молодого поколения", - приводит пресс-служба "Ленфильма" цитату Андрея Мерзликина, сыгравшего в фильме одну из главных ролей.

"Когда фильм выйдет на экраны, возьмите своих детей, внуков и племянников и приведите их на это детское кино. Сейчас детское кино находится не в том состоянии, в каком находилось, например, в советское время. Сегодня в таких учреждениях как Нахимовское и Суворовское училище учится наша интеллектуальная элита. То, как там воспитывают сейчас детей, дорогого стоит. Поэтому сниматься в таком проекте - очень приятно", - заявил Сергей Гармаш.

Также в ленте задействованы Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тютрюмов.

Съемки проходят на улицах и набережных Петербурга и, конечно, в легендарном Нахимовском училище. Ожидается, что далее съемочная группа переместится во Владивосток, где действо развернется в том числе и на нескольких современных кораблях военно-морского флота России.

Ожидается, что на большой экран "Нахимовцы" выйдут в 2021 году.