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10.09.2020 16:28
Рубрика: Культура

В Петербурге начались съемки ленты "Нахимовцы" с Мерзликиным и Гармашом

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
Даниил и Никита Ходуновы: это их первые большие роли в кино. Фото: Мадина Муртазина/Пресс-служба киностудии "Ленфильм" Даниил и Никита Ходуновы: это их первые большие роли в кино. Фото: Мадина Муртазина/Пресс-служба киностудии "Ленфильм"
Даниил и Никита Ходуновы: это их первые большие роли в кино. Фото: Мадина Муртазина/Пресс-служба киностудии "Ленфильм"

В Петербурге стартовали съемки фильма "Нахимовцы". Это подростковая драма от режиссера Олега Шторма, сообщает пресс-служба киностудии "Ленфильм".

Известно, что в центре сюжета драматические события, в которых оказалась семья Логиновых. Глава семьи, капитан второго ранга, потомственный моряк. Он мечтает, чтобы его два сына-близнеца поступили в Нахимовское училище и продолжили славную флотскую династию. Но у подростков оказались другие планы.

Фото: Пресс-служба "Ленфильма"
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Отец узнает, что его дети связались не просто с дурной компанией, а с бандой. Начинается противостояние капитана с лидером ОПГ. За помощью отец обращается к "нахимовскому братству".

В "Ленфильме" говорят, что поиск актеров на главные роли занял долгое время. Требовались близнецы, это уже само по себе сложно, но нужно было, чтобы актеры имели хорошую физическую форму и серьезные актерские данные. В итоге выбор пал на юных петербургских актеров Даниила и Никиту Ходуновых. Ранее ребята не участвовали в больших проектах, но долгое время занимались в театре-студии "Горошины".

"На самом деле это такая хорошая инициатива - вернуть тенденцию снимать кино для конкретного возраста. Так было, например, в советские годы. Мы сами смотрели фильмы, которые повлияли на нас. Надеюсь, что этот фильм тоже будет интересен большой части молодого поколения", - приводит пресс-служба "Ленфильма" цитату Андрея Мерзликина, сыгравшего в фильме одну из главных ролей.

"Когда фильм выйдет на экраны, возьмите своих детей, внуков и племянников и приведите их на это детское кино. Сейчас детское кино находится не в том состоянии, в каком находилось, например, в советское время. Сегодня в таких учреждениях как Нахимовское и Суворовское училище учится наша интеллектуальная элита. То, как там воспитывают сейчас детей, дорогого стоит. Поэтому сниматься в таком проекте - очень приятно", - заявил Сергей Гармаш.

Также в ленте задействованы Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тютрюмов.

Съемки проходят на улицах и набережных Петербурга и, конечно, в легендарном Нахимовском училище. Ожидается, что далее съемочная группа переместится во Владивосток, где действо развернется в том числе и на нескольких современных кораблях военно-морского флота России.

Ожидается, что на большой экран "Нахимовцы" выйдут в 2021 году.

Фото: Мария Боярчук/Пресс-служба киностудии "Ленфильм"
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