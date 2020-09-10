В Петербурге пациента вылечили от рака с помощью микроволновой антенны

В Петербургском городском онкологическом центре проведена уникальная операция для пациента с раком легкого. В основе методики - антенна, излучающая микроволны.

Как сообщают в петербургском комитете по здравоохранению, эта методика называется энергетической абляцией, в России она зарегистрирована совсем недавно.

Операция состоит в следующем: непосредственно в опухоль устанавливается антенна диаметром 1,3 миллиметров. В момент установки антенна охлаждена, а затем она включается и начинает излучать микроволновую энергию высокой мощности. А далее все как в хорошо знакомой каждому микроволновке: молекулы воды в клетках начинают очень быстро вращаться, ткани нагреваются, происходит денатурация белка, раковые клетки гибнут.

На месте опухоли образуется некроз, но он рассасывается за два месяца. Длится операция всего несколько минут, на коже остается лишь маленький прокол, след от антенны.

Такая технология может с успехом применяться при лечении онкологических болезней, когда опухоль находится в труднодоступном месте или сам пациент для традиционных методов не операбелен.

Первым пациентом, которому сделали операцию стал 64-летний мужчина, который не так давно столкнулся с рецидивом онкологического заболевания. Пациент легко согласился на абляцию, он объяснил это тем, что после прошлого лечения, когда ему делали операцию традиционными методами и курс химиотерапии, пошло осложнение на печень. Новый метод имеет значительно меньше побочных эффектов.