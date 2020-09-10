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10.09.2020 15:05
Рубрика: Власть

В Вологде открыли объездную дорогу

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

В Вологде открыт обход вокруг города. Строительство магистрали велось 20 лет.

Как сообщают в пресс-службе правительства Вологодской области, новая дорога стала частью автомобильной дороги М8. Фактически это коридор, через который можно выехать в Москву, Петербург, Архангельскую область и другие регионы Севера.

Фото: Алексей Дуэль/РГ
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Транспортный поток в Вологодской области достаточно плотный, через регион идет множество транзитных грузов. Проблема была в том, что без окружной дороги весь этот транзитный транспортный поток следовал через Вологду, причем, маршрут проходил через исторический центр.

"Стены Вологодского кремля буквально дрожали от такой нагрузки", - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на церемонии открытия дороги.

Строительство шло в несколько этапов. В 2003 году был открыт 10-километровый участок, который позволял выехать в направление Архангельска и Медвежьегорска. В 2007 году начал работать участок в Кирилловском и Череповецком направлении. Далее строительство фактически остановилось и вновь было начало в 2015 году, когда началось строительство финального, 17-километрового участка трассы. Общая протяженность дороги составила 30 километров, на строительство было затрачено порядка 12 миллиардов рублей.

На пути имеются три большие развязки и две поменьше, также выстроены путепроводы, а через реки Шоргаш и Содема проложены мосты.

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