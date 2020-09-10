Регистратуру Кемеровской областной больницы N 1 раньше осаждали очереди пациентов, а дозвониться туда было невозможно. Теперь можно попасть к врачу без проблем, например, позвонив в call-центр, по интернету или воспользовавшись инфоматом. Упростилась процедура записи на прием, сократилось время ожидания. Это стало возможным благодаря технологии бережливого производства, которую реализуют поликлиники в рамках национального проекта "Здравоохранение". Чтобы понять, в чем принципиальное отличие "бережливых поликлиник", собкоры "РГ" проверили, как работает проект в регионах.

В Волгоградской области "Бережливая поликлиника" началась в 2018 году и сейчас добралась до большинства медицинских учреждений. "Мы почувствовали перемены. Самое заметное - это ситуация со льготным обеспечением лекарствами, - рассказывает заведующая поликлиникой волгоградской больницы N 22 Ирина Солдатова. - До этого были жалобы. Люди приходили и не могли получить рецепт, потому что доктора были очень заняты приемом. Мы выделили отдельного врача для оформления рецептов. И жалоб не осталось, и персонал освободили от лишнего труда, они могут сосредоточиться на лечении".

Раньше поликлиники вечно ассоциировались с очередями. Теперь ввели предварительную запись на нужное время, и в коридорах под дверью больше трех пациентов не собираются. Оснастили рабочие места медиков компьютерами и ввели принцип "одного окна". То есть человеку больше не нужно бегать по кабинетам, он у одного сотрудника может записаться и на обследование, и на анализы. По данным облздрава, установленные в рамках программы инфоматы также показывают свою эффективность: в медучреждениях региона выдано талончиков на запись к врачу на 30 процентов больше, чем за те же месяцы прошлого года.

В областной детской больнице кабинеты специалистов тоже оснастили современной техникой. На электронном табло теперь можно посмотреть расписание приема врачей. Средства на покупку оборудования поступают из областного и федерального бюджетов. На техническое переоснащение за последние два года направлено около 35 миллионов рублей.

А в Кузбассе "бережливую" модель работы поликлиник внедряют уже несколько лет. В 2019 году в новом формате начали работать 77 организаций здравоохранения, а в этом - еще четыре десятка. "Первопроходцы" делятся с коллегами опытом. "Прежде всего мы сделали навигацию, которая помогает пациентам сориентироваться. Но уже на входе в поликлинику их встречает администратор, - рассказала главный врач Кемеровской городской детской клинической больницы N 1 Татьяна Кармалитова. - Самой "горячей" точкой у нас раньше была регистратура. Поток жалоб на то, что туда невозможно дозвониться, что очереди огромные, а регистраторы грубят, не прекращался. И вполне справедливо, ведь сотрудник, дежуривший у стойки, буквально все делал сам: и отвечал на телефонные звонки, и принимал вызовы, и выдавал справки"...

Раньше поликлиники прочно ассоциировались с очередями. Теперь ввели предварительную запись на конкретное время, и в коридорах под дверью больше трех пациентов не собираются

Теперь, как признается главврач, все эти функции разделены. Записаться к врачу можно разными способами: позвонив в call-центр, по интернету, воспользовавшись инфоматом. А на повторный прием доктора записывают сами. При этом перестали теряться медицинские карты: на руки родителям они больше не выдаются, их откладывают и разносят по кабинетам картоноши. "В результате вот уже третий год мы получаем не жалобы, а благодарности, - говорит Татьяна Кармалитова. - Итоги анкетирования показали, что уровень удовлетворенности наших посетителей - более 90 процентов, тогда как в самом начале внедрения бережливых технологий едва превышал 40".

Если раньше родители с детьми тратили на профосмотры до трех недель, то теперь, когда все отделения, включая диагностическое, сконцентрированы под одной крышей, специалистов можно пройти и за полтора часа. Время и место приема указаны в маршрутном листе, который формируется одним нажатием кнопки - достаточно ввести в компьютер данные того или иного пациента. И мамам лишний раз ходить в поликлинику не нужно, участковая медсестра сама доставит "пригласительный". С недавних пор на нем есть QR-код, который позволяет занести напоминание о предстоящем визите к врачу в телефонную записную книжку.

Специалисты работают по скользящему графику, так что столпотворения в коридорах медучреждения больше не увидишь. Времена, когда в один день на прививку являлись по 150 человек, канули в Лету. Достаточно было открыть дополнительные кабинеты вакцинопрофилактики, оптимизировать работу медсестер и ввести должность педиатра-иммунолога.

Кстати

Во внедрении бережливых технологий уже приняли участие 3346 медицинских организаций, в том числе 1716 детских. Результаты: время ожидания в очереди у регистратуры уменьшилось в 4 раза; время ожидания приема у кабинета врача уменьшилось более чем в 3 раза; увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом - более чем в 2 раза; повысилось удобство прохождения диспансеризации - теперь чтобы пройти диспансеризацию, достаточно 1-2 визитов вместо 5.