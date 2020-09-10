Экспорт кубанского мороженого увеличился на 43 процента

Кубанское мороженое и консервы со сгущенкой отправляют в Китай, Монголию, Германию, Вьетнам, Канаду, США, Великобританию, Сейшельские острова и другие страны. А сейчас Россельхознадзор проводит обследование продукции с целью расширения поставок в Саудовскую Аравию, Южную Корею, Израиль и Чехию.

Единственным экспортером кубанской молочной продукции за рубеж является консервный комбинат, расположенный в Кореновском районе края. Если в прошлом году предприятие отправило покупателям 3,7 тысячи тонн продукции в 30 стран мира, то в нынешнем только за восемь месяцев экспорт уже составил 3,4 тысячи тонн, то есть на 43 процента больше.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил предприятие с целью оценить реализацию нового инвестпроекта. Соглашение о строительстве цеха по производству вафельных стаканчиков для мороженого было подписано на сочинском форуме в 2018 году. Теперь этот цех заработал на практике.

Объем инвестиций в новый проект составил 400 миллионов рублей. Главе региона показали, как из местного сырья делают стаканчики для мороженого, рожки, листовые вафли - 850 тысяч штук в день. Раньше их приходилось закупать.

- Теперь это полностью кубанский продукт, - отметил Вениамин Кондратьев. - Кореновское мороженое хорошо знают и любят не только на Кубани, в России, но и далеко за пределами нашей страны. Это подтверждает высокое качество продукта. Благодаря таким предприятиям край выходит на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией.

Как сообщил гендиректор молочного комбината Игорь Московцев, на предприятии идет постоянная реконструкция, направленная на внедрение новых направлений. В результате комбинат увеличил объем приемки молока с 350 до 650 тонн в сутки и занял первое место в крае по объемам его переработки.

По планам, к 2024 году Кубань в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" должна нарастить объем экспорта до 3,8 миллиарда долларов США.