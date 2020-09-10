ЕС продлил на полгода санкции в отношении граждан РФ

Евросоюз на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года - продлил действие черного списка физических и юридических лиц России, а также Украины. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС.

Как следует из документа, Совет принял решение в письменной форме, то есть без обсуждения. Все необходимые правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале 11 сентября 2020 года, отмечается в заявлении. В список на сегодняшний момент входят 175 человек и 44 организации.

Напомним, что ЕС начал вводить санкции против граждан РФ и Украины весной 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. Всего в отношении РФ действуют несколько пакетов ограничительных мер ЕС, в том числе секторальные экономические, индивидуальные и широкий набор запретов в отношении граждан и бизнеса Крыма. В рамках последних, в частности, европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи с полуостровом, а его жителям, не имеющим иностранного гражданства, фактически запрещено посещать страны ЕС.