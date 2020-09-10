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10.09.2020 12:48
Рубрика: Общество

Кубанский дайвер совершил рекордное погружение в горную реку

Текст: Анна Юркова
Фото: Краснодарское региональное отделение РГО Фото: Краснодарское региональное отделение РГО
Фото: Краснодарское региональное отделение РГО

Кубанский аквалангист Эрнст Антонов совершил первое в России глубоководное погружение в горную реку. Об этом сообщили в Краснодарском региональном отделении РГО.

Фото: из архива Эрнста Антонова
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Для своего очередного подводного исследования команда выбрала уникальный памятник природы - Хаджохскую теснину в Республике Адыгея. Горная река Белая отличается стремительностью потоков, поэтому для работы здесь нужно сочетание нескольких благоприятных факторов: низкий уровень воды, видимость и комфортная температура.

- В экспедиции был обследован подводный участок длиной около 80 метров выше по течению реки в направлении теснины и достигнута рекордная для горной реки с разнонаправленными течениями глубина - 13,9 метра (по показаниям подводного компьютера), - рассказали в краевом отделении РГО. - В ходе погружения были найдены и локализованы два артефакта, фрагменты металлических конструкций, части мореных дубов и пихт и, к сожалению, был обнаружен строительный мусор.

По словам аквалангиста, проводить продолжительные исследования в реке Белой очень опасно - сказывается не только бурное течение, но и сложный рельеф дна, скальные лабиринты под водой. Температура при погружении составила 8 градусов тепла, видимость - до двух метров. В будущем дайвер надеется при поддержке меценатов и профильных организаций вернуться сюда, чтобы исследовать центральное место каньона.

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