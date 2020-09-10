Мэр Краснодара выписался из больницы после лечения от коронавируса

Глава администрации Краснодара Евгений Первышов вылечился от коронавируса. Об этом мэр столицы Кубани сообщил в своем Telegram-канале.

"Выписали из больницы, лечение прошло успешно. До субботы включительно буду оставаться на домашней изоляции, - написал глава города. - Огромные слова благодарности всем врачам и медицинским работникам - сам убедился, насколько много и самоотверженно они работают, чтобы победить коронавирус". По словам мэра, чтобы у докторов было меньше работы, нужно выполнять рекомендации и требования Роспотребнадзора: соблюдать социальную дистанцию, надевать маску в транспорте и магазинах, пользоваться антисептиком.

"Это не 100%-я гарантия, но значительно снижает риск заболеть", - добавил Первышов.

А еще мэр Краснодара дал такой совет своим землякам: "Очень важно при первых признаках заболевания оставаться дома и обращаться к врачам. Для меня, например, таким сигналом стало отсутствие обоняния. Никогда раньше не думал, что так бывает. Встаешь утром и просто не чувствуешь запах кофе или одеколона".

Как уже сообщалось, Евгений Первышов заразился COVID-19 и попал в больницу в конце августа. Об этом 44-летний мэр краевого центра рассказал также в своем Telegram-канале: "Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками - тем не менее где-то меня этот вирус подкараулил".