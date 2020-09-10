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10.09.2020 13:08

На Дону стартовала акция "Дороги славы - наша история"

Текст: Валерий Николаев
Фото: Комитет по делам молодежи Ростовской области Фото: Комитет по делам молодежи Ростовской области
Фото: Комитет по делам молодежи Ростовской области

В год 75-летия Победы в Ростове-на-Дону стартовала V молодежная патриотическая акция "Дороги славы - наша история". Перед тем как отправиться в путь по местам сражений Великой Отечественной войны юноши и девушки из Ростовского государственного университета путей сообщения возложили цветы к вечному огню мемориального комплекса "Павшим воинам".

Фото: Пресс-служба ЮВО
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- Акция "Дороги славы - наша история" способствует культурному, политическому, социальному и духовному развитию молодежи. Она направлена на сохранение культурно-исторического наследия России, а также на недопущение фальсификации истории страны и на патриотическое воспитание детей и молодежи, - отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

С 9 по 26 сентября участники автопробега побывают в 17 городах, в том числе Москве, Воронеже, Туле, Ржеве, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Кронштадте и Смоленске. На заключительном этапе ребята посетят Москву, где встретятся с ветеранами, а также возложат цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Как рассказала Дарья Новикова, она уже в третий раз принимает участие в акции и гордится предоставленной возможностью встретится с ветеранами Великой Отечественной войны.

- Это так здорово прикоснуться к истории и почувствовать причастность к великим событиям прошлого, - рассказала девушка.

Напомним, что акция "Дороги славы - наша история" проводится при поддержке Минобороны и МИД России, а также правительства Ростовской области с 2016 года. За время ее проведения донская молодежь посетила 14 регионов России и семь стран Европы, участниками и зрителями концертных программ агитбригады проекта стали более 25 тысяч человек. Акция "Дороги славы - наша история" вошла в план мероприятий Года памяти и славы в России.

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