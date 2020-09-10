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10.09.2020 14:07
Рубрика: Власть

На Дону в списки избирателей внесены более трех миллионов человек

Текст: Николай Грищенко
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

Утром 11 сентября в Ростовской области откроются 2610 избирательных участков, и жители региона смогут проголосовать на выборах губернатора. Ранее, 9 сентября, началось досрочное голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

Напомним, что на пост главы исполнительной власти на Дону претендуют шесть кандидатов. А новые составы городских дум будут определены в восьми городах области - в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах, сообщила "Российской газете" пресс-секретарь Избирательной комиссии Ростовской области Инна Бабаян.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В ряде территорий пройдут дополнительные выборы депутатов местных представительных органов. Всего будут распределены 228 мандатов. "Подготовка к выборам проходила в спокойном режиме. Члены участковых избирательных комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты от COVID-19", - отметила Бабаян.

В этот раз голосование продлится три дня, два - досрочные и 13 сентября - основной день голосования. В Ростовской области в списки избирателей внесены 3 193 244 человека.

Для привлечения молодежи избирательная комиссия Ростовской области запустила "Избирательный марафон". Для этого необходимо зайти на сайт и скачать приложение. Его участники смогут прослушать курс видеолекций о Конституции Российской Федерации, принять участие в тематической викторине, пройти квест-экскурсии по знаковым историческим местам Ростовской области, разработать собственный маршрут для квеста. После выполнения заданий участники получают баллы, которые можно обменять на ценные призы: квадрокоптер, VR-очки, колонки и наушники. Итоги "Избирательного марафона" подведут 15 октября.

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