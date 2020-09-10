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10.09.2020 11:26
Рубрика: Власть

На Кубани избирателям направят 300 тысяч информсообщений о выборах

Текст: Татьяна Павловская (Краснодар)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В четверг, 10 сентября, на Кубани пройдет смс-информирование избирателей. В течение дня им будет направлено более 300 тысяч информационных сообщений о дате голосования и уровне выборов.  Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Краснодарского края.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По данным избиркома региона, в этом году здесь планируется проведение 79 избирательных кампаний во всех муниципалитетах. Из крупнейших - выборы губернатора Кубани и нового состава городской думы Краснодара. Количество избирателей в краепревышает 4,2 миллиона человек. Для проведения выборов образовано 2799 постоянных избирательных участков.

На состоявшемся накануне заседании крайизбиркома председатель комиссии Алексей Черненко проинформировал присутствующих о завершающем этапе подготовки к проведению дней досрочного голосования 11 и 12 сентября, единого дня голосования 13 сентября 2020 года на территории Краснодарского края. Черненко рассказал, что со 2 сентября в регионе проходит досрочное голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 9 сентября проголосовали 2484 человека.

Территориальные избирательные комиссии завершают передачу бюллетеней участковым избирательным комиссиям на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края, а также подготовку помещений для голосования и принимают заявления от пожилых и маломобильных граждан о голосовании на дому.

Глава крайизбиркома отметил, что 11 и 12 сентября впервые у кубанцев появится возможность проголосовать досрочно. Благодаря этому на участках не будет массового скопления людей, что важно в период непростой эпидемиологической обстановки. Все участковые комиссии уже получили средства индивидуальной защиты: избирателей обеспечат масками, одноразовыми перчатками, индивидуальными ручками для заполнения бюллетеня. По мнению экспертов, трехдневный формат не только максимально обезопасит процесс голосования, но и позволит принять участие в нем большему числу избирателей.

Что касается выборов главы администрации Краснодарского края, то кандидатов выдвинули политические партии "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, Партия Роста и "Справедливая Россия". Все они прошли муниципальный фильтр, то есть собрали подписи местных депутатов и избранных глав.

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В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Единый день голосования-2020

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