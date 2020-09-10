В 31-й раз "Кинотавр" пройдет с 11 по 18 сентября в Сочи. Главный российский кинофестиваль принципиально не стали переносить в онлайн. Из-за особой обстановки сроки проведения скорректировали, вечерние светские мероприятия отменили, количество приглашенных гостей уменьшили, меры безопасности усилили: маски и перчатки дополнили требования к дресс-коду, предварительная электронная регистрация билетов на показы ужесточила правила аккредитации. Утреннюю йогу на море сохранили - санитарным нормам и эпидемиологическим предписаниям здоровый образ киножизни не противоречит.

Конкурсные показы полнометражного и короткометражного кино, презентация сериальных проектов, мастер-классы, пресс-конференции - основная конкурсная и деловая фестивальная программы остались незыблемыми. Откроет 31-й "Кинотавр" анимационная картина Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких" по повести Гоголя и опере Шостаковича. Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Всеволод Мейерхольд и Дмитрий Шостакович стали главными героями этого фильма, посвященного людям искусства, опередившим свое время и имевшим бесстрашие идти против течения ценой собственного благополучия, а зачастую жизни.

"В этом году традиционный почетный приз "Кинотавра", вручаемый на церемонии открытия, присужден Андрею Юрьевичу Хржановскому "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино", - сообщил президент "Кинотавра" Александр Роднянский. Он также напомнил, что "Нос, или Заговор "не таких" Хржановского был представлен на фестивале в Роттердаме, а на фестивале в Анси получил приз "За лучший полнометражный фильм".

На закрытии фестиваля в Сочи покажут новую картину Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", вошедшую в основной конкурс Венецианского кинофестиваля.

В основном конкурсе "Кинотавра" - тринадцать картин.

"В полнометражный конкурс в этом году было подано 78 заявок, так что можно сказать, что уровень производства сохранялся на уровне прежних лет. Многие продюсеры сумели воспользоваться отменой карантина. А вот что покажет нынешний год, очень трудно предсказать, - считает программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева. - Для нас в этом непростом году, когда не только был отменен главный кинофестиваль планеты, но и по объективным причинам рухнули основные досуговые индустрии мира, лишившись из-за карантина площадок, было очень важно сохранить традиционный формат и место проведения "Кинотавра". Поэтому мы даже не рассматривали ни возможности онлайн-показов, ни сокращенную московскую версию фестиваля. Не скрою, что для сохранения формата "Кинотавра" в этом году организаторам потребовались стойкость и мужество".

Министерство культуры оказало финансовую поддержку семи картинам конкурсной программы, включая четыре дебюта: "Город уснул" Марии Игнатенко, "Китобой" Филиппа Юрьева, "Маша" Анастасии Пальчиковой, "Человек из Подольска" Семена Серзина, а также фильмам "Кто-нибудь видел мою девчонку?" Ангелины Никоновой, "Трое" Анны Меликян и "Доктор Лиза" Оксаны Карас.

Ни одной картины, поддержанной Фондом кино, в конкурс не вошло. "В полнометражном конкурсе фестиваля будут представлены три поколения российских режиссеров, которых, за исключением некоторых дебютантов, можно с полным правом назвать поколениями "Кинотавра", - прокомментировала конкурс 2020 года Алиева. - Самые молодые, поколение двадцатилетних, - это Ксения Зуева, Александр Молочников и Филипп Юрьев. Поколение 30+ представляют Иван И. Твердовский (лауреат основного конкурса 2014, 2016 и 2018 годов), Алексей Камынин и дебютанты Анастасия Пальчикова, Дмитрий Давыдов, Мария Игнатенко, Семен Серзин. Поколение сорокалетних - это Анна Меликян (лауреат основного конкурса 2014 года, победитель основного конкурса 2015-го), Оксана Карас (победитель основного конкурса 2016 года), Михаил Сегал (лауреат основного конкурса 2012-го) и Ангелина Никонова".

Из самых устойчивых тенденций, которые сохраняются последние пять лет, Алиева отметила в первую очередь феминизацию кинематографа: "Женщины-режиссеры в общем потоке подали 30% заявок. А в конкурсной программе шесть участниц сняли почти половину фильмов: Ксения Зуева ("Вмешательство"), Мария Игнатенко ("Город уснул"), Оксана Карас ("Доктор Лиза"), Анастасия Пальчикова ("Маша"), Ангелина Никонова ("Кто-нибудь видел мою девчонку?"), Анна Меликян ("Трое"). При этом женщины-продюсеры участвовали в создании девяти фильмов основного конкурса, женщины-сценаристы - в семи, даже в операторской профессии две женщины потеснили мужчин. А самым женским фильмом стал "Город уснул", где главным продюсером, режиссером, автором сценария, монтажером, оператором и художником были женщины.

Среди всех поданных на отбор дебютных заявок треть тоже снята женщинами, которые сегодня составляют немалую часть учащихся киношкол. Можно сказать, что женщины наконец не просто поверили в себя, но и часто переигрывают мужчин в упорстве, способности найти финансирование, уложиться в небольшой бюджет. Это мировая тенденция. А парадокс в том, что финансово женщин в кино поддерживают как раз мужчины. И правильно делают.

Дословно

Александр Роднянский, президент ОРКФ "Кинотавр":

- Почему, несмотря на ситуацию, мы все же считаем необходимым провести "Кинотавр" в этом году? Наша миссия - дать право на жизнь завершенным сегодня картинам, не откладывать их показ на неопределенное время. Если говорить о фестивалях, важных для киноиндустрии, на которых создаются репутации и бренды, то они не пункт назначения, они - точка отправления.

Фестиваль - это место, где кинематографическая экспертиза оценивает содержательные фильмы, пытающиеся "проговорить" время, обозначить его болевые точки, сделать это свежо, необычно, инновационно, подчас радикально и неоднозначно. Только после фестиваля авторское кино приобретают для дистрибуции в разные страны мира - его показывают в кинотеатрах, оно выходит в эфир на телеканалах и на онлайн-платформах. Попадание в программу влиятельного фестиваля дает перспективу дальнейшей долгой жизни картины. Отмена Каннского фестиваля в этом году - реальная потеря для мировой киноиндустрии. Она доказывает, насколько необходим большой фестивальный экран и для создателей фильмов, и для зрителей. Кино как искусство рождается на фестивалях...