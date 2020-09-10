В Крыму оценили последствия от ареста Украиной 65 самолетов РФ

Новости

Клипмейкер Oxxxymironа, Хаски и группы "Ленинград" снимет фильм 10:52
Пенсионер из Дагестана за пять часов похудел на 9,3 килограмма 10:51
В Москве среднее число новых случаев коронавируса на 3% меньше, чем месяц назад 10:45
Избирательные участки в ЕАО подготовили к единому дню голосования 10:41
В Бурятии владельца кафе наказали за нарушение прав подростков 10:41
США выведут больше 2000 военнослужащих из Ирака 10:39
В московских домах началась внеплановая проверка газового оборудования 10:19
Еще 1434 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:10
Twitter-аккаунт посла Китая в Великобритании взломали хакеры 10:03
В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд 10:01
В Черкесске завели дело о хищении у энергокомпании 670 млн рублей 10:01
Появились первые изображения F-35A в российском камуфляже 09:46
На "Иннопроме онлайн" назвали год, когда транспорт в РФ станет беспилотным 09:38
Бирюков: Восстановлен исторический фронтон главного входа павильона №30 на ВДНХ 09:27
За 50 лет численность популяций позвоночных животных уменьшилась на 68% 09:23
В Приморье семьям погибших во время тайфуна выплатят по 300 тысяч рублей 09:21
В Сургуте завели дело по факту гибели людей в аварии с катером и баржей 09:16
В РФ завершились испытания лазеров для показа рекламы из космоса 09:14
На Камчатке гидросамолет упал в озеро 09:00
Как грибная охота оставила без сна векового ветерана Беларуси 09:00
В Японии сразу 18 борцов сумо заразились коронавирусом 08:53
Магазинам не гарантировали работу офлайн в случае второй волны COVID-19 08:42
Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова 08:35
В Москве грузовик смял легковушки на ТТК 08:29
Медведев сыграет с Тимом в полуфинале US Open 08:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
10.09.2020 09:52
Рубрика: Власть

В Крыму оценили последствия от ареста Украиной 65 самолетов РФ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Заочный арест украинскими судами 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым, является виртуальным и никак не осложнит воздушные перелеты туристов и жителей полуострова. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Авиакомпании продлили полеты в Крым осенью из-за высокого спроса

- Арест 65 российских самолетов - очередной политический блеф, так как существует только в больном воображении украинских руководителей мифической "прокуратуры Автономной Республики Крым", - подчеркнул Молохов в комментарии РИА Новости. - Такие решения принимаются киевской властью от бессилия. Самолеты как летали в Крым, так и будут летать.

Ранее пресс-служба так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым", входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.

Ранее по ходатайствам виртуальной "прокуратуры АРК" суды наложили аресты на 65 самолетов, экипажи которых осуществляли рейсы в Крым вопреки запрету Украины. Власти незалежной считают, что доставляя пассажиров в Крым, авиакомпании России нарушают "порядок въезда и выезда из оккупированного полуострова".

Этим летом в пик туристического сезона аэропорт Симферополя ежедневно принимает и отправляет более 220 рейсов. 15 августа аэрогавань обслужила за сутки 44885 пассажиров, что является рекордом за всю историю крымского аэропорта. 23 августа был установлен еще один исторический рекорд - принято и отправлено 250 регулярных рейсов за сутки.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

Главное сегодня

В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым
Deutsche Bank спрогнозировал наступление "эпохи беспорядка"
В мире число жертв коронавируса превысило 900 тысяч
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open
Магазинам не гарантировали работу офлайн в случае второй волны COVID-19
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября