В Крыму оценили последствия от ареста Украиной 65 самолетов РФ

Заочный арест украинскими судами 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым, является виртуальным и никак не осложнит воздушные перелеты туристов и жителей полуострова. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

- Арест 65 российских самолетов - очередной политический блеф, так как существует только в больном воображении украинских руководителей мифической "прокуратуры Автономной Республики Крым", - подчеркнул Молохов в комментарии РИА Новости. - Такие решения принимаются киевской властью от бессилия. Самолеты как летали в Крым, так и будут летать.

Ранее пресс-служба так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым", входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.

Ранее по ходатайствам виртуальной "прокуратуры АРК" суды наложили аресты на 65 самолетов, экипажи которых осуществляли рейсы в Крым вопреки запрету Украины. Власти незалежной считают, что доставляя пассажиров в Крым, авиакомпании России нарушают "порядок въезда и выезда из оккупированного полуострова".

Этим летом в пик туристического сезона аэропорт Симферополя ежедневно принимает и отправляет более 220 рейсов. 15 августа аэрогавань обслужила за сутки 44885 пассажиров, что является рекордом за всю историю крымского аэропорта. 23 августа был установлен еще один исторический рекорд - принято и отправлено 250 регулярных рейсов за сутки.