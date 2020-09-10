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10.09.2020 16:03
Рубрика: Русское оружие

В Крыму уничтожили десятки авиабомб времен войны

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В поселке Багерово Ленинского района вблизи Керчи сотрудники МЧС России обезвредили более 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на пресс-службу крымского главка МЧС сообщает RT.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Снаряды обнаружили на территории Керченской крепости, после чего пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым вывезли их спецавтомобилями на Багеровский полигон. Там они с соблюдением всех мер предосторожности уничтожили крупно- и малокалиберные снаряды: 89 различных авиабомб массой от 2,5 килограмма до 2 тонн.

Видео: RT

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