В Крыму уничтожили десятки авиабомб времен войны

В поселке Багерово Ленинского района вблизи Керчи сотрудники МЧС России обезвредили более 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на пресс-службу крымского главка МЧС сообщает RT.

Снаряды обнаружили на территории Керченской крепости, после чего пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым вывезли их спецавтомобилями на Багеровский полигон. Там они с соблюдением всех мер предосторожности уничтожили крупно- и малокалиберные снаряды: 89 различных авиабомб массой от 2,5 килограмма до 2 тонн.

Видео: RT