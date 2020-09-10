Три года назад для кинопроизводителей России заработала система рибейтов - частичных возвратов расходов на съемку фильмов. Изначально в пилотном режиме ее запустили в десяти регионах, но их список расширяется, например, в ноябре в него включили Пермский край. В УрФО подобные меры поддержки только обсуждаются, хотя спрос на них есть давно.

Ввести в стране систему рибейтов предложили Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Агентство стратегических инициатив. Цель - поддержать отечественный кинематограф и имидж регионов. В субъектах РФ для осуществления программы нужны нормативная база (условия возврата средств из регионального бюджета) и кинокомиссия - посредник между властью и съемочной группой.

По словам директора Свердловской киностудии Михаила Чурбанова, в нашей области сформировать такую комиссию для отбора произведений, включая телепродукты, не составит труда. Одна из немногих сохранившихся в стране нестоличных кинофабрик накопила колоссальный опыт в производстве картин - от документальных до игровых и анимационных. И дефицита кадров здесь нет: режиссерам не требуется везти с собой специалистов, актеров.

- Мы уступаем только в стоимости съемочных площадок: они дороже, чем на юге страны, где их не нужно отапливать. Так исторически сложилось, но это мало кого останавливает. Российские и зарубежные продюсеры и без каких-либо выплат от власти приезжают сюда - в Дегтярск, Каменск-Уральский, деревни. Снимают и тайгу, и северную природу, - перечисляет режиссер и продюсер Алексей Федорченко.

Запустить совместный проект не удалось, но возможности съемок в центре России зарубежные коллеги обсуждают

Любопытно, что на Среднем Урале встречаются ландшафты, которые очень похожи на альпийские, скандинавские и даже латиноамериканские. Сам Федорченко отыскал здесь места для съемки… Мексики и Чили, что позволяет изрядно сэкономить на дороге. А если включить еще и систему рибейтов, спрос на региональные локации у кинокомпаний вырастет в разы, считает он. Тем более что в конце прошлого года субсидии разрешили предоставлять даже иностранным контрагентам.

- Мы развиваем центр услуг, оказываемых съемочным группам со всего мира. В прошлом сезоне на Урале снималось несколько фильмов и сериалов. Киностудию посетила и команда крупного китайского проекта. Запустить совместный нам пока не удалось, но возможности съемок в центре России зарубежные коллеги уже обсуждают, - делится успехами Чурбанов.

Интерес кинопроизводителей к рибейту понятен. Но вот зачем региону тратиться на их работу? Эксперты заявляют: хотя бы для того, чтобы повысить узнаваемость территории в мире, ведь значительная часть иностранцев о Екатеринбурге даже не слышала. Мировой и российский опыт доказывает эффективность такого подхода. Так, через месяц после выхода телесериала о янтаре "Желтый глаз тигра" в Калининградскую область (она участник пилотной программы) хлынул поток туристов. Популярность с помощью кинопроката приобрела и Сибирь: сотрудники Тюменского госуниверситета быстро разработали туры по местам съемок художественного фильма "Тобол", вышедшего полтора года назад.

- Это сотрудничество было положительным для кинокомпании и власти. В случае с Екатеринбургом тоже важно сделать кинопроект с понятной национальной концепцией и привязкой к муниципалитету - тогда изменится имидж города и области, - уверен исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Если Спилберг снимет одну из своих лент на Химмаше, то явно попадет в цель, говорит он. Так, после выхода "Списка Шиндлера" и других нашумевших картин туристы за рубежом стали активно посещать показанные на экране места, вокруг которых в итоге возникает целая продуктовая линейка. Но при этом нельзя забывать и о развитии гостиничной инфраструктуры, сервиса, иначе гости быстро разочаруются.

К слову, в мире кино уральская школа имеет хорошую репутацию, известна далеко за пределами страны. Так что ее поддержка однозначно выгодна региону. Гендиректор Инновационного культурного центра Николай Михайлов рассказывает, что перспективу субсидирования местного кинопроизводства активно обсуждали на Уральском культурном форуме прошлым летом. При этом опытом делились коллеги, где рибейты уже работают. Так, в Ульяновской области в 2017-2018 годах на возвраты за съемку кино выделено из бюджета 14,4 миллиона рублей.

В Свердловской области пока действует лишь программа развития культуры, рассчитанная до 2024 года, которая предусматривает финансовую поддержку съемок документальных и анимационных фильмов. Фестиваль неигрового кино "Россия", который проводится на Урале уже десятки лет, широко известен в среде профессионалов и любителей кинодокументалистики, однако, по мнению режиссеров, такому значимому культурному центру, как Екатеринбург, явно не хватает фестиваля художественных фильмов. Такого рода события наряду с рибейтом помогут решить проблему "малокартинья", которая существует с 1980-х, сделать местных режиссеров и сценаристов более конкурентоспособными на рынке.

А еще льготы позволят активнее задействовать местные компании для оказания сопутствующих услуг, создать новые рабочие места и компетенции. На Урале к съемкам можно привлечь студентов, молодых сотрудников продакшен-студий, которые занимаются производством рекламных роликов, талантливых авторов короткометражек - самостоятельно выйти на широкие экраны им вряд ли удастся.

Справка РГ

Если финансирование из федерального бюджета может составить до 70 процентов сметы фильма, то рибейты из региональных бюджетов покрывают обычно до 20 процентов затрат (максимальная ставка - 40). Сумму выплачивают авторам уже отснятой картины при условии, что на территории субъекта РФ проходило более 19 съемочных дней или расходы превысили 75 миллионов рублей.