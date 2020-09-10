На "Иннопроме онлайн" назвали год, когда транспорт в РФ станет беспилотным

Беспилотные автомобили - та самая технология будущего, которая появилась и развивается буквально на наших глазах. Россия пока находится ближе к концу списка стран, готовых к внедрению автономного транспорта. Однако эксперты оптимистичны и считают, что в 2030 машины без водителя перестанут быть чем-то диковинным, а к 2060-му году получат повсеместное распространение. Перспективы технологии обсудили на недавней сессии "Иннопром онлайн".

Так, зрители дискуссии высказали свое отношение к беспилотникам и оказалось, что у половины из них развитие технологии вызывает опасения. При этом 43 процента новшеству рады, а шесть процентов признались, что равнодушны к подобным переменам.

"Наш прогноз - в 2027-2030 годах автомобильные роботы появятся на дорогах общего пользования и перестанут быть экзотикой", - считает главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра КАМАЗ Сергей Назаренко. Предприятие сейчас разрабатывает несколько моделей беспилотных грузовиков разной грузоподъемности и считает перспективным использование такого транспорта при карьерных перевозках. "Грузоподъемностью от 30 до 120 тонн машины в разработке находятся именно в роботизированном исполнении", - уточнил представитель завода.

Крупное международное консалтинговое агентство в последние пару месяцев выпустило два исследования: одно - про существующие в автомобилестроении тренды, второе - про готовность стран к внедрению автономного транспорта.

Как отметил Сергей Казачков, партнер и руководитель практики по работе с транспортными предприятиями в России и СНГ, было проанализировано 30 стран, и Россия пока занимает 26 место, довольно существенно отставая от лидеров. На первых позициях ожидаемо оказались государства, чьи власти стимулируют компании тестировать беспилотники. По мнению эксперта, даже в случае начала активного внедрения их в 2027-2030 годах, количество таких автомобилей будет небольшим. "Время, где все ездят и не нужно держаться за руль, возможно наступит в 2060 году. Мы с вами и в 2030 году будем, к сожалению, держаться за руль", - считает Казачков.

По данным опроса участников рынка, в 2030 году треть производимых в мире автомобилей будет бензиновыми, при этом в 2040 году 25 процентов выпущенных машин будут водородными.