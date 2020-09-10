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10.09.2020 03:00
Рубрика: Общество

Клубни из почки

Тюменские ученые выводят новые сорта картофеля в пробирках
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 203(8257)
Едва тюменские аграрии собрали и заложили в овощехранилища новый урожай картофеля, а в лаборатории меристемных культур (меристема - ткань растений, долго сохраняющая способность к делению и образованию новых клеток) центра селекции и семеноводства Государственного аграрного университета Северного Зауралья уже приступили к подготовке безвирусного посадочного материала к весне 2021 года.
Команда Александра Харалгина два года работает над размножением здорового посадочного материала картофеля и выводит сорта отечественных селекционных линий. Фото: Ирина Никитина/РГ Команда Александра Харалгина два года работает над размножением здорового посадочного материала картофеля и выводит сорта отечественных селекционных линий. Фото: Ирина Никитина/РГ
Команда Александра Харалгина два года работает над размножением здорового посадочного материала картофеля и выводит сорта отечественных селекционных линий. Фото: Ирина Никитина/РГ

Буквально на днях директор центра кандидат сельскохозяйственных наук Александр Харалгин привез из Подмосковья в Тюмень 100 пробирок с образцами линий 11 и 34 - это два будущих столовых сорта отечественной селекции с рабочими названиями "надежда" и "кузнецовский". За их оздоровление для финальных сортоиспытаний отвечали специалисты федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха.

Фото: Пресс-служба краевого филиала ФБГУ "Россельхозцентр"
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Теперь завлабораторией Ольга Мальчихина и лаборант Эльзана Ярова займутся черенкованием и выращиванием ростков на питательных средах. Когда они достигнут необходимого объема, растения поместят в аэропонную установку. Урожай из 500 мини-клубеньков здесь ожидают к Новому году. До весны микрокартошка будет "отдыхать" в контейнерах с прокаленным песком при температуре + 4 градуса и особом вентиляционном режиме, а в мае попадет на опытные участки вуза. По плану следующей осенью урожай первого поколения отправят на испытания в регионы 10-й сельхоззоны, то есть, кроме Тюмени, в Томск, Омск, Красноярск, на Алтай. К тому времени, полагает Харалгин, ГАУ Северного Зауралья получит патент и пополнит копилку наград в области селекции. Примерно через четыре года ученые намерены получать 16 тонн картофеля категории "элита", а затем выйти на семеноводческие хозяйства.

Инвестор и вуз вкладывают в проект не менее 50 процентов средств, остальное финансирует федеральный бюджет

Вообще путь от первичного растения картофеля in vitro (в пробирке) до промышленного производства безвирусного и беспатогенного урожая занимает пять лет. В центре Харалгина при использовании биотехнологий процесс обещают сократить на год и получить мини-клубни, не выходя в теплицу или в поле. Это станет возможным благодаря участию в комплексном научно-техническом проекте (КНТП) "Селекция, семеноводство и переработка конкурентоспособных отечественных сортов картофеля в Тюменской области" в рамках федеральной программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. В подобных разработках, инициированных Минсельхозом РФ, сейчас занято 25 организаций по всей стране: они выводят не только новую картошку, но и сахарную свеклу, зерновые и технические культуры. Заказчиком КНТП выступила известная в стране агрофирма из Упоровского района Тюменской области. Инвестор и вуз вкладывают в проект не менее 50 процентов средств, остальное финансирует федеральный бюджет. Вложения выгодные: компании, закупившие новейший посадочный материал, вернут до 70 процентов затрат.

- Сейчас на российских прилавках 80 процентов сортов овощей заграничной селекции, вот и трудимся над общей задачей импортозамещения и продовольственной безопасности, - говорит Александр Харалгин, приглашая посмотреть лабораторию меристемных культур.

Гостям вход разрешен только в так называемую приемную. Студентов, у которых тут проходят занятия по биотехнологии, пускают еще в моечную и весовую - готовить питательные растворы, мыть посуду и раскладывать по местам инструменты. А вот в боксе хозяйничают Ольга Мальчихина и Эльзана Ярова. Здесь, как в хирургии: халаты, шапочки, маски, перчатки, дезрастворы… Фотографировать росточки с миниатюрными ростками можно только через стекло.

Фото: iStock
На Урале вывели новые сорта вишни и смородины с крупными ягодами

Руководитель центра объясняет, почему иностранные сорта, попавшие к нам в конце 90-х, прочно держат позиции до сих пор: в большинстве случаев их предлагают торговые сети, а уж покупателю проще выбрать не умом, а глазами заморский нарядный корнеплод взамен местного, не отсвечивающего воском.

- Мы делаем ставку не на внешний вид, а на вкус, - поясняет ученый и приводит в пример "кузнецовский" сорт, выведенный Юрием Логиновым на основе диких видов. Картофель, названный в честь легендарного разведчика, который когда-то учился на агрономическом отделении Тюменского сельхозтехникума, выделяется отличными вкусовыми качествами (четыре по пятибалльной шкале государственного стандарта сортоиспытания) и не темнеет после очистки как в сыром, так и в вареном виде. А еще он быстро адаптировался к сибирским условиям и дает хороший урожай и в засуху, и в сезон дождей.

Кстати, используемые тюменцами технологии подходят не только для картошки. Узнав о лаборатории в Тюмени, где выращивают растения в пробирках, сюда обратились представители плодопитомников, мечтающие получить здоровый посадочный материал земляники. А в Казахстане из меристемы получают оздоровленный посадочный материал яблонь и тополей.

Тем временем

В Тюменской области, зоне рискованного земледелия, картофель производят 97 сельхозпредприятий. Ежегодный валовый сбор в промышленном секторе составляет более 200 тысяч тонн. Внутри региона реализуется 130-135 тысяч, остальное везут на Ямал, в Югру, Челябинскую, Свердловскую области, экспортируют в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

В регионах Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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