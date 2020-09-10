Жителям Югры стали доступны шедевры коллекции Русского музея

Новый культурно-выставочной центр государственного Русского музея открылся в Когалыме. Филиал одного из самых значимых художественных учреждений стал пятым в России и единственным в Уральском округе.

В ходе рабочего визита в Когалым Центр посетили министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и губернатор Югры Наталья Комарова.

Сегодня в культурно-выставочном центре представлена выставка "Коллекция В.А. Кокорева", состоящая из 48 работ. В составе коллекции - работы Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Василия Тропинина и других.

Площадь филиала Русского музея составляет 500 квадратных метров, из них больше 200 занимает выставочное пространство. В его состав также входит информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" и ресурсный центр творческого развития детей.

Открытие уникального Центра стало возможно благодаря активному участию Югры в реализации планов национального проекта "Культура".

Югорчане получат уникальную возможность познакомиться с шедеврами из коллекции Русского музея, историей русской культуры и искусства.

Кроме того, в центре оборудован информационно-образовательный класс, оснащенный персональными компьютерами для доступа к программам медиатеки, а также мультимедийный кинотеатр со зрительным залом на 40 мест.

- Здесь, в Югре, особо заметно, что руководство региона понимает, насколько важен доступ к великим культурным ценностям для жителей, как это важно для развития туризма,- отметил генеральный директор государственного Русского музея Владимир Гусев. - Благодаря открытию Центра у жителей всего многогранного Югорского края, всей России появилась возможность насладиться коллекциями Русского музея.

Он напомнил, что 2020 год для культурного учреждения особо значимый - 25 апреля Русский музей отметил 125-летие со дня подписания императором Николаем II специального указа о создании Русского музея императора Александра III. И представленная в Когалыме коллекция Василия Кокорева была приобретена именно для Александра III.

- В этом году Когалыму исполнилось 30 лет, и это своеобразный подарок городу, - продолжил Владимир Гусев. - Открыть филиал не так сложно. Главное - это программа работы на долгие годы. У нас есть чем наполнить культурно-выставочное пространство, ведь в коллекциях Русского музея отражена тысячелетняя история России в лицах, сюжетах. Проходя по залам, каждый может перелистнуть страницы этой истории.

- Спасибо за эту уникальную возможность! - от имени всех югорчан поблагодарила Владимира Гусева губернатор Наталья Комарова.