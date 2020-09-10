Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь"

Всемирно известный кинорежиссер Абель Феррара, который получил в этом году специальный приз за выдающийся вклад в развитие современного кинематографа на Венецианском кинофестивале, прилетел в Санкт-Петербург. После этого он побывает и в Москве. В Россию Феррара приехал представить свой фильм - участник конкурсной программы Берлинского кинофестиваля этого года - "Сибирь". 10 сентября в Санкт-Петербурге на киностудии "Лендок" проходит творческая встреча с режиссером, а 11 сентября в Москве в рамках закрытия ART Newspaper Russia Film Festival в кинотеатре "Иллюзион" пройдет официальная российская премьера фильма. Тем, кто на нее не попадет, огорчаться не стоит. Уже в октябре картина появится в Рунете на видеосервисе Wink.

Имя Абеля Феррары знает каждый уважающий себя любитель кино, не говоря уже о простых зрителях. Пять номинаций на "Золотого Льва" Венецианского кинофестиваля, две номинации на "Золотую Пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, две номинации на "Золотого медведя" Берлинале. Его фильмы - "Плохой лейтенант", "Похитители тел", "Пазолини", "Живьем во Франции", "Отель "Новая роза", "Похороны", "Король Нью-Йорка" и другие. Феррара любит работать с актером Уиллемом Дефо. На Каннском кинофестивале в прошлом году представлял свой новый фильм "Томассо" с его участием. "Сибирь" перекликается с этой картиной, ее можно называть и ее продолжением, хотя и с большой натяжкой.

По сюжету, владелец бара, который находится на вершине снежной горы, (в этой роли Уиллем Дефо) отправляется в главное путешествие своей жизни, финал которого непредсказуем. Ведь перед ним - бескрайняя Сибирь...