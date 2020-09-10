Режиссер "Замерзшей реки" предлагает обесточенную судебную драму

Женское кино, которое сейчас активно набирает силу, отличается главным корневым тезисом, явно или подспудно определяющим всю логику действия. Это тезис прост, как правда: все мужики - сволочи. Во второй картине Кортни Харт ("Замерзшая река") все они не те, за кого себя выдают, все - закоренелые оборотни, все непредсказуемы, но тем интереснее сюжет: здесь угадать наперед получится не сразу, сначала нужно помучиться загадками.

Перед нами судебная драма. Давно замечено: зал судебных заседаний таит в себе самые крутые сюжеты. Если суд ни в чем больше не заинтересован, кроме как установить истину, здесь возникает самый сильный, как говорят в кино, саспенс. С захватывающим интересом следишь за показаниями свидетелей, за изощренными подставами обвинителей и защитников, за всем этим поединков интеллектов.

Прокурор и адвокат бывают выразительнее иных актеров, а уж если их играют хорошие актеры - такие фильмы по напряженности захватывающего действа поспорят с триллером. Так было в лучших, взорвавших общество "судебных" картинах от "Двенадцати разгневанных мужчин" и "Пожнешь бурю" до "Свидетеля обвинения". Увы, "Защитник" (в оригинале The Whole Truth - часть традиционной формулы "правду и только правду") демонстрирует не возрождение одного из самых ярких жанров кино, а, скорее, его увядание.

Адвокат Рэмси (Киану Ривз) выступает защитником Майка - подростка, который заколол ножом своего весьма состоятельного отца (роскошное имение, собственный джет и все такое). Его на месте преступления застала мать Лоретта (Рене Зеллвегер). Адвокату помогает присоединившаяся к нему его молодая коллега Жанель (Гугу Эмбата-Роу), которая еще только утверждается в профессии и очень старается; она и заподозрит в действиях обеих сторон, в методах построения защиты, в противоречивых показаниях свидетелей что-то неладное. Процесс осложняется тем, что обвиняемый парнишка необъяснимо молчит, с адвокатом общаться отказывается, а на суде выдвинет убийственные обвинения, которые повергнут собравшихся в абсолютный шок. Речь идет об актуальной теме семейного насилия, что заставит многих зрителей следить за судебной головоломкой с особым интересом: проблема сегодня касается едва ли не каждой второй семьи.

Хотя в принципе этот фильм - не бином Ньютона, и догадливые быстро смекнут, куда влечет следствие неведомая сила. Но есть в нем и другой манок, способный поддерживать интерес. Кортни Харт уделила серьезное внимание характерам, их психологическим особенностям, и можно не без любопытства следить за существованием в этих обстоятельствах традиционного Киану Ривза, неожиданного Джеймса Белуши (тиран-отец, превративший свой дом в ад для домашних) и преобразившейся Рене Зеллвегер в роли безутешной вдовы и встревоженной матери. Ривз, похоже, стал специализироваться на ролях адвокатов - вероятно, из-за импозантной внешности и как бы непроницаемого лица. Зеллвегер теперь злоупотребляет монотонной гримаской (во всех последних фильмах она складывает губы бантиком), но образ безутешной вдовы получился сложный и весьма интригующий: не то хищница, не то жертва.

Есть в сюжете еще один занятный аспект, который при более глубоком подходе авторов мог бы стать главной темой фильма. Если разобраться, как раз эта судебная система менее всего заинтересована в том, чтобы установить истину. Единственная задача участников судебной игры - и адвоката и прокурора - сделать эффектный ход и убедиться, что он произвел нужное впечатление на присяжных.

Судья следит за их спором как любопытствующий пенсионер за чужим шахматным дуэтом на парковой скамейке. Все трое охвачены игровым азартом, все трое готовы подтасовывать факты и свидетельские показания так, как нужно по сценарному плану каждого. Похоже, бунтуют против этого только двое: молчаливый сынок - предполагаемый убийца, и молодая адвокатесса Жанель. И жаль, что назревавшая "разоблачительная" линия, прервавшись в финале головокружительным сюжетным кульбитом, так и уходит в песок, завершаясь весьма безнадежным многоточием.

Я не могу сказать, что смотреть все это было скучно, но только из особой любви к некогда популярному, а теперь все реже подающему голос жанру.