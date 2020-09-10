"Роскино" представит российские фильмы и сериалы в Торонто

Сегодня, в самый разгар работы Венецианского кинофестиваля, к которому пока еще приковано внимание всех киноманов мира, открывается другой престижный киносмотр - в Торонто (TIFF). Даты его работы - с 10 по 18 сентября. В этом году оба фестиваля даже сделали совместную онлайн-программу. К открытию TIFF "Роскино" подготовилось особым образом, потому что на этом фестивале работает крупнейший североамериканский кинорынок - TIFF Industry. Рынок в этом году пройдет в смешанном - гибридном - формате (на площадке в Торонто и онлайн).

А "Роскино" на нем организует виртуальный стенд при поддержке Министерства культуры РФ. На нем будут представлены проекты двадцати семи российских кинокомпаний. И уже завтра, 11 сентября, в рамках официальной программы конференций TIFF генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова проведет две презентации российского контента - одна из них будет посвящена новым телесериалам ("Spotlight on Russia: TV series"), другая - полнометражным фильмам ("Spotlight on Russia: Feature Films"). Компания также поддерживает онлайн-показы национальных проектов на рынке. Увы - в программы фестиваля на этот раз не вошел ни один русский фильм. Но и сам TIFF проходит в усеченном формате. Так, программа состоит из 50 фильмов вместо 300-400. Так что мы еще свое успеем наверстать в следующие годы. Кинорынок сейчас важнее.

"Кинорынок в Торонто всегда был ключевым для выхода на рынки США и Канады. Сейчас, когда североамериканский прокат только начинает оживать после пандемии, мы ориентируемся прежде всего на продажи цифровых прав в этом регионе и по всему миру, возможности совместной разработки проектов, а также совместного производства с североамериканскими и международными продюсерами - это особенно касается анимации в связи с возможностью дистанционной ко-продукции. Участие в онлайн-кинорынке позволит российским продюсерам закрыть международные сделки, инициированные в мае-июне, представить свои новые проекты и получить отклик зарубежных партнеров, что поможет оценить реальную ситуацию в мировой индустрии", отметила генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова. Напомним, что после Каннского виртуального кинорынка и проведенного перед ним российского "Key Buyers Event: Digital Edition" в этой сфере наступило затишье. И вот сейчас индустриальная кинорыночная жизнь начала оживать. Какие же проекты представит Россия на TIFF в этом году?

Один из флагманов - картина "Спутник". Продажи фильма Егора Абраменко уже превысили 1 млн долларов США. В Торонто компания планирует продать права на проект в Восточную Европу и Скандинавию и закрыть оставшуюся часть азиатских территорий. Международный кинопрокат картины уже стартовал в Америке, Австралии и странах Балтии. "РГ" писала о том, что после проката в кинотеатрах США "Спутник" возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории "хоррор" и пятое в разделе "кино". В Германии прокат фильма начнется с участия в фестивале Fantasy Film Fest, а показы пройдут в Берлине, Франкфурте, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Нюрнберге и Штутгарте. Релиз картины в кинотеатрах запланирован и в странах Латинской Америки: 18 сентября "Спутник" появится в Мексике, Боливии и Эквадоре. Показы в других странах будут зависеть от мировой обстановки. Показы картины на Интернет-площадках идут в Великобритании, а с ноября 2020 года начнутся в Австралии и Новой Зеландии.

Семейная драма "Пальма" Александра Домогарова также появится на кинорынке в Торонто - закупщикам покажут рабочие материалы по проекту.

На платформе TIFF состоится закрытый показ премьерных материалов по романтическому фильму-приключению "Серебрянные коньки". Мировая премьера картины запланирована на 1 октября - "Серебряные коньки", как известно, будут показаны на открытии Московского кинофестиваля.

Драма "Чернобыль" Данилы Козловского, рассказывающая о последствиях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, фильм катастрофа "Огонь" и спортивная драма "Стрельцов" - байопик о жизни и спортивной карьере легендарного футболиста - готовы к тому, чтобы распространяться и на зарубежных экранах.

Новая режиссерская работа Тимура Бекмамбетова "Фау 2: Побег из Ада", рассказывающая основанную на реальных событиях историю побега из нацистского концлагеря героя войны летчика Михаила Девятаева также готова встретиться с закупщиками контента из разных стран. В настоящее время картина находится в стадии пост-продакшн, прокат планируется в первом квартале 2021 года. Бекмамбетов стоит и за фильмом в формате скринлайф "Хочу в игру" дебютантки Анны Зайцевой. Триллер о группах смерти, основанный на реальных событиях, выйдет в прокат в первом квартале 2021 года и уже продан на несколько европейских территорий. После Торонто "Хочу в игру" будет представлен на американском кинорынке AFM и фестивале "Sundance".

12 сентября на платформе TIFF пройдет онлайн-показ блокбастера "Время первых". Фильм уже продан на многие территории, в Торонто планируется найти покупателей из Южной Америки, Португалии и Испании.

Права на показ фильма "Ржев" Игоря Копылова проданы в Японию, Республику Корея и другие страны - на осенних кинорынках компания планирует закрывать оставшиеся территории.

Простой зритель может позавидовать тем, кто покупает контент - ведь эти люди первыми увидят и такие новинки нашего кинопроизводства, как новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер", поставленный режиссером по собственной пьесе. Также впервые на рынке будет представлена новая работа Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких", мировая премьера которой состоялась на кинофестивале в Роттердаме.

"Последний богатырь: Корень Зла" Дмитрия Дьяченко, "Бывшая" Евгения Пузыревского, "Побочный эффект" Алексея Казакова, "Цой" Алексея Учителя, "Китобой" Филиппа Юрьева... Если перечислять все проекты наших кинопроизводителей в Торонто - не хватит статьи, что радует. У наших кинематографистов большие планы, и без достижений они также не остались - пандемии не удалось помешать.

Вот еще лишь несколько примеров картин, с которыми будут знакомиться на рынке профессионалы всего мира, а у нас о них еще мало кто слышал. Дебютная картина Дмитрия Рудакова "Сентенция", рассказывающая о последних годах жизни Варлама Шаламова. "Пальмира" Ивана Болотникова - фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю отца, отправляющегося в Сирию на поиски дочери. Фантастический триллер "Бег" Андрея Загидуллина о бегуне, который в результате автокатастрофы приобретает способность видеть прошлое, комедия "Нефутбол" Максима Свешникова - история женской футбольной команды, которая собирается спустя много лет, чтобы реализовать свою детскую мечту. "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова - история о советских футболистах, приехавших в 1945 году в Великобританию, чтобы сыграть с легендарными английскими клубами. "Земля Эльзы" Юлии Колесник - история первой любви, вспыхнувшей между двумя людьми преклонного возраста (в ленте свою последнюю роль сыграла Ирина Печерникова, ее партнера сыграл Вениамин Смехов).

Пять новых сериалов, которые будут представлены в Торонто - работа Петра Тодоровского "Полет" о сотрудниках строительной компании, которые, чудом избежав смерти, решают радикально изменить жизнь. Триллер "Идентификация". Владлены Санду, "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и сериал "Игра на выживание" Карена Оганесяна. Дебютный фильм "Маша", включенный в основной конкурс "Кинотавра", который рассказывает историю девушки, выросшей в "лихие 90-е" в компании хулиганов и бандитов - впервые выводят на международные рынки. Но интерес к 90-м в России в других странах весьма высок. Так что у картины есть все шансы быть принятой иностранными зрителями.

Два сериала Константина Богомолова - "Содержанки" и "Хороший человек" продюсеры хотят познакомить с канадскими зрителями, выйти на рынок этой страны и найти надежных партнеров для дистрибуции.

Драматический сериал "Зулейха открывает глаза", снятый по бестселлеру Гузели Яхиной, мини-сериал в жанре экшн "На краю", триллер "Кровавая барыня" и масштабные костюмные драмы "Екатерина. Самозванцы" и "Анна Каренина" представит в Торонто крупнейший продавец российского контента - компания "Совтелеэкспорт". Цифровые права на эти проекты уже реализованы - дистрибьютор планирует расширять продажи других видов прав.

Из сериальных новинок перечислим также многосерийный фильм в жанре мюзикла "До самого солнца", "Спроси Марту", "Потерянные", "Проект "Анна Николаевна", "Последний министр", "Рикошет", "Безсоновъ", "Герой по вызову" и другие.

В этом году на TIFF дебютирует "Пятый канал". Впервые в рамках кинорынка в Торонто компания представит проекты собственного производства - детективные премьеры сезона 2019-2020 "Условный мент" и "Великолепная пятерка".

Еще одним дебютантом Торонто стала компания "Русское", которая представит на рынке восьмисерийную криминальную драму "Деньги" Егора Анашкина. Пять студий представят в Торонто российскую анимацию. Например, "Союзмультфильм" предлагает арт-проект "Гофманиада", приключенческую картину "Суворов", премьера которой в России запланирована на весну 2021 года. Киностудия будет также искать партнеров для совместного производства по двум проектам в разработке - "Золотой улей" и "Формула воды". Группа Компаний "Рики" представит анимационный сериал для дошкольников "Тима и Тома" и полнометражный фильм "Финник". Кстати, над последним работает международная сценарная группа, в составе которой голливудский сценарист Нил Ландау.

Зарубежных сопродюсеров на TIFF будет искать и анимационная студия "Паровоз" - компания приготовила для Торонто проекты "Космопорт" и "Чик-Чирикино". Три полнометражных анимационных фильма везет в Торонто студия Wizart Animation: "Снежная Королева: Зазеркалье", "Волки и Овцы: ход свиньей" и "Урфин Джюс возвращается" - компания планирует обсудить продажу прав на территории Италии, Африки, Австралии и Новой Зеландии, а также найти дистрибьютора в Латинской Америке для "Урфина Джюса".

Стоит сказать, что кинофестиваль в Торонто - крупнейший североамериканский киносмотр, который первым в этом году решился пройти в онлайн. Правда, в отличие от той же Венеции в нем не будет ни красных дорожек, ни встреч со звездами. Только строгая деловая часть. Россия готова работать и на таких строгих условиях, что приятно отметить. Дела - так дела.