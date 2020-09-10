Россия и Япония ищут способы совместного развития креативной экономики

Российско-японский онлайн-форум по креативной экономике состоялся в рамках Международного культурного форума в Ульяновске, который проходит 10-12 сентября.

Креативная экономика - относительно новое понятие, введенное в обиход журналом BusinessWeek в 2000 году. Речь идет о зарождении нового сектора экономики, основанного на интеллектуальной деятельности и привлечении новых технологий. Это позволяет создавать современную продукцию с ярко выраженной индивидуальностью, причем зачастую это делается на основе традиционных промыслов. И хотя креативная экономика может включать в себя множество направлений, основное внимание в России, как и в Японии, уделяется развитию туристической и инвестиционной привлекательности отдельных районов и населенных пунктов с помощью возрождения или развития там многовековых производств, которые в некоторых случаях могут быть модернизированы благодаря современным технологиям. В современном мире, когда туризм становится одним из главных способов получения дохода для многих местностей по всему миру, креативная экономика может стать одним из важнейших направлений для развития регионов, в том числе и в России.

Что интересно, ООН уже объявила 2021 год Всемирным годом креативной экономики, надеясь, в том числе, что это поможет странам преодолеть последствия спада, вызванного пандемией коронавируса.

Япония может поделиться своим опытом в этой области с Россией. Кроме того, японцы склонны интересоваться всем новым и необычным, поэтому там найдется спрос на российскую продукцию креативной экономики, будь то уникальные изделия, культурные явления, необычные продукты питания или, например, неклишированные мода и шоу-бизнес.

"Я бы рекомендовала к рассмотрению российской стороне полезный японский пример - развитие городской среды, - рассказала "РГ" бизнес-культуролог, программный директор японо-российского Форума по креативной экономике Юлия Стоногина. - Урбанистика, устойчивое развитие городов - одна из ведущих тем для России и она входит в План сотрудничества из 8 пунктов, предложенный Японией российской стороне в 2016 году. В Японии есть практически полностью креативные города, например, фантастические Киото и Канадзава. Подобных креативных кластеров - сервиса, продуктов, моды, общепита - трудно найти где-то еще в мире".

Как отметила Стоногина, даже на фоне текущего кризиса, в отсутствие туристов креативные бизнесы в этих городах не умирают. "Это происходит потому, что их клиентская база на 70 процентов состоит из местных потребителей, - подчеркнула эксперт. - Креативные индустрии выживают и развиваются, когда они полезны местному населению, соседям. Стоит учиться создавать сильный локальный бренд, важный для ежедневной жизни и пользующийся безусловной поддержкой местного потребителя. Если будет так, бренд рано или поздно дорастет до национального, а потом можно штурмовать и международный рынок".

Как отметила в ходе Российско-японского форума директор Фонда "Ульяновск - культурная столица", советник губернатора области Татьяна Ившина, нынешний диалог - это возможность найти партнеров, узнать об условиях сотрудничества, создании совместной продукции, о возможной поддержке государства.

Представитель Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Томоюки Аосаки рассказал о японской стратегии Cool Japan (Отличная Япония). Какое-то время назад в Токио осознали, что сокращение рождаемости и старение населения в Японии ведут к снижению внутреннего спроса, а значит, надо развивать интерес к Японии со стороны других стран. С этой целью были предприняты три шага: повышение узнаваемости Японии путем создания "японского бума", проведение зарубежных мероприятия для информирования о Японии и привлечение иностранных туристов в Японию.

"Политика Cool Japan призвана способствовать увеличению потребления внутри Японии за счет въездного туризма и последующему созданию спроса на японскую продукцию на родине иностранных туристов. При этом стратегия Cool Japan помогает создавать информационные центры, рассказывающие о культуре и экономике страны и о развитии экономики регионов", отметил Аосаки.

Чтобы все туристы не скапливались только в крупнейших городах страны, власти Японии постарались рассосредоточить потоки, создавая туристическую инфраструктуру в регионах и активно пропагандируя достопримечательности по всей стране. "За рубежом стали больше узнавать о самых разнообразных достопримечательностях Японии, это помогло увеличить число туристов из других стран", пояснил Аосаки.

Такая политика дала свои плоды: в 2012 году Японию посетили 8 миллионов туристов из-за рубежа, в 2016 - 24 миллиона, в 2020 году планировалось 40 миллионов, но помешал коронавирус. Однако в Токио верят в лучшее и надеются, что в 2030 году в страну приедут 60 миллионов туристов.

В качестве примеров развития местных брендов, способных привлечь туристов, японская сторона приводит, например, производство алкогольного напитка сакэ. В префектуре Ниигата, насчитывающей 88 сакэварен, это больше чем в любом другом регионе страны, планируют создать мировой центр по изучению, производству и популяризации данного напитка. Как рассказал на форуме доцент факультета экономики Университета Ниигата и замдиректора Центра сакэологии (науки о сакэ) Ясуюки Киси, "на фоне уменьшения масштаба внутрияпонского рынка сакэ происходит расширение сбыта за рубежом".

А в будущем, по его словам" в Японии произойдет битва между районами производства брендового сакэ за право называться "сакэ" на мировых рынках, как это случилось с марками вина из Бордо, Бургундии, Шампани и других. "Поэтому, - пояснил Киси, - префектура Ниигата, как регион производства высококачественного сакэ, начал работу по превращению сакэ в бренд мирового класса".

В России креативные индустрии являются одним из приоритетных направлений развития, согласно указу президента РФ о развитии страны до 2030 года, рассказала представитель Минэкономразвития РФ Софья Литвинова. Планируется, что к 2025 году доля креативной экономики в ВВП России составит 10 процентов. Создан фонд содействия развитию народных художественных промыслов Rustrends и другие организации для поддержки креативных отраслей. Появился Союз креативных кластеров, оказывается поддержка со стороны государства.

В Российско-японском форуме приняли участие ряд представителей креативных индустрий, в их числе российский ювелир Виктор Моисейкин, создатель крепления драгоценных камней под названием "русская закрепка", представитель компании CentralPartnership Екатерина Пшеницына, которая рассказала о дистрибуции российских полнометражных фильмов в Японии. Директор по развитию международного контентакомпании DEEP (Dentsu Entertainment Eurasia Partners) Роман Линн информировал о развитии японского контента в России.