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10.09.2020 14:38
Рубрика: Digital

Россия и Китай вместе разработают системы для умного города

Текст: Иван Черноусов

Российская компания вместе с китайским производителем электронных систем автоматики для транспорта объявили о создании стратегического альянса по разработке высокотехнологичных решений в области интеллектуальных транспортных систем, автономного транспорта и умного города. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе двух компаний.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости www.ria.ru
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Партнеры планируют совместно заниматься научными исследованиями и разработкой решений для общественного транспорта. В том числе, систем беспилотного вождения на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Помимо этого, компании займутся разработкой решений для модернизации транспортной инфраструктуры в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

В России уже реализуется несколько масштабных проектов, направленных на обновление транспортной инфраструктуры страны. В рамках самого крупного проекта на комплексную модернизацию городского транспорта планируется направить до 2030 года свыше 5 трлн рублей.

Протяженность трамвайных путей в России составляет более 2 500 км, а длина линий метро - свыше 650 км. Общее количество трамваев достигает 7,7 тыс., а вагонов метро - более 7,8 тыс. единиц, что делает эти виды общественного транспорта одними из наиболее перспективных рынков для внедрения современных технологий.

Ранее, весной этого года, компании запустили в Китае совместный проект по разработке расширенной системы помощи водителю (ADAS) для трамваев. В дальнейшем, на базе ADAS планируется создать полностью автономную систему управления трамваем. Разрабатываемый компаниями программно-аппаратный комплекс состоит из набора сенсорных датчиков для наблюдения за окружающей средой и мощного бортового компьютера для вычисления данных и передачи инструкций системе управления транспортным средством. Система позволит существенно снизить количество аварий с участием городского общественного транспорта и минимизирует риски, зависящие от человеческого фактора.

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