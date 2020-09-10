Россиянам ограничат авиаперевозки красной икры в личном багаже

Участники правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу предложили установить ограничения на объемы авиаперевозок красной икры физлицами без документов - не более 10 кг, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Это должно предотвратить легализацию продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы.

"Граждане, которые живут на Дальнем Востоке, и просто везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть Российской Федерации, не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, - разумеется, нужно внимательно проработать и ввести", - сказала Виктория Абрамченко.

Она отметила, что, по оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объем транспортировки икры авиасообщением достигает 2 тыс. тонн. При этом речь идет о незаконном обороте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.

Напомним, с такой инициативой в прошлом году выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, зачастую багажные места в салонах самолетов используются пассажирами, а также командами (бортпроводниками, пилотами) для провозки партий красной икры более 25 кг. Этот объем наверняка предназначен для дальнейшей перепродажи. При этом никаких документов, подтверждающих безопасность такой продукции, у перевозчиков нет.