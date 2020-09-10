Российский велогонщик Ильнур Закарин получил перелом ребра на 11-м этапе многодневной гонки "Тур де Франс". Об этом информирует пресс-служба команды CCC Team.

Ильнур попал в завал во время этапа, прошедшего в среду. По окончании гонки спортсмен прошел медосмотр, который подтвердил у него перелом ребра. Несмотря на травму, Закарин продолжит участие в "Тур де Франс". Врачи команды будут отслеживать состояние россиянина.

Следующий, 12-й по счету этап веломногодневки по горной местности протяженностью 218 километров состоялся накануне. В общем зачете гонки Закарин занимает 32-е место.

Добавим, что "Тур де Франс" проходит в 107-й раз. В этом году маршрут проложен только по территории Франции.

Соревнования должны были стартовать 27 июня, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.