Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности

Ростехнадзор сообщил о сборе заявок для участия в публичном рейтинге организаций, проводящих экспертизу в области промышленной безопасности.

Организаторы рейтинга - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата (ТПП). Рейтинг проводится при поддержке Ростехнадзора в рамках плана по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

В середине июля организации приняли решение о внедрении в закупочные процедуры представителей крупнейших промышленных предприятий требования о наличии у потенциальных подрядчиков-экспертных организаций рейтинга. Сбором заявок для его проведения занимается автономная некоммерческая организация "Федеральная экспертная палата в области промышленной безопасности", учрежденная ТПП и РСПП.

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