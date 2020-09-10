Счетная палата раскритиковала работу общественных советов

Лишь пять общественных советов при федеральных министерствах отличаются высоким уровнем содействия "открытому диалогу" ведомств с гражданами, следует из экспертной записки Счетной палаты и Центра перспективных управленческих решений. Эксперты оценивали, в частности, полноту информации о советах, степень их автономии и активности, их влияние на деятельность министерств.

В составленном ими рейтинге в контексте "открытого диалога" лидерами стали советы при Минстрое, Минкультуры, Минспорте, Росархиве и Росреестре.

Так, члены совета при Минстрое выражают свою позицию о работе министерства в СМИ, анализируют политику министерства, глава совета (Сергей Степашин) включен в состав коллегии министерства, новости на сайте указывают на то, что министерство учитывает предложения членов совета.

В целом же только 18 советов давали какие-либо рекомендации для "своих" органов власти в 2019 году, существенную часть из них авторы записки отнесли к формальным. Зачастую советы единогласно поддерживают деятельность госоргана, решения сводятся к тому, чтобы одобрить его работу, или же рекомендации сводятся к формулировкам "продолжить работу", "двигаться в направлении" или "совершенствоваться", "взять на особый контроль".

Еще 23 ОС при министерствах и ведомствах попали в группу со средним уровнем содействия "открытому диалогу". 32 совета были отнесены к группам с низким и крайне низким уровнем содействия "открытому диалогу". Например, в совет при Ростуризме можно обратиться через форму на сайте, есть перечень членов, их фото, аффилиации, но для части членов не указаны биографии, должности, контакты, в открытых источниках нет сведений о том, что совет направляет какие-либо рекомендации или замечания руководству Ростуризма, в СМИ нет информации о позициях членов совета по вопросам деятельности ведомства, на сайте совета нет сведений о приглашении на его заседания журналистов и представителей общественности.

Об 11 советах эксперты не нашли информации, хотя работа ОС по определению должна быть публичной. Значит, они либо не работают, либо информация о них не публикуется, делают вывод авторы записки.