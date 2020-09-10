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10.09.2020 07:57
Рубрика: В мире

Сербия не уведомляла ОДКБ об отказе участвовать в совместных учениях

Текст: Ольга Онежская

Белград официально не направлял в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отказ от участия в учениях, которые запланированы на этот год, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. "Сербская сторона не уведомляла ОДКБ об отказе участвовать в совместных учениях", - цитирует Зайнетдинова ТАСС.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Ранее сообщалось, что ЕС потребовал от Сербии отказаться от предстоящих учений в Беларуси. В ответ на это Белград заморозил все военные учения со всеми странами на шесть месяцев. Напомним, что с 10 по 15 сентября в Беларуси сербские военные должны были принять участие в учениях "Славянское братство - 2020", в которых они традиционно участвуют наряду с российскими и белорусскими коллегами.

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