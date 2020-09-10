Сергей Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги

Позиция Берлина и его действия в ситуации вокруг Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в Солсбери и крушением рейса MH17 "Малайзийских авилиний" на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего здесь сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено", - отметил глава МИД.

По его словам, которые приводит ТАСС, Лондон до сих пор не сообщил Москве, где находятся российские граждане Скрипали.

Можно провести аналогии и с крушением малайзийского Boing-777 на востоке Украины, заметил Лавров, - из Нидерландов регулярно звучали обвинения в адрес России в отказе сотрудничать. И это при том, что российские официальные структуры прилагали огромные усилия, чтобы предоставить имевшуюся информацию, отметил он, игнорировались и "неоднократные предложения провести серьезный разбор всех без исключения фактов".

"Если сейчас такая же логика возобладает у наших западных коллег, прежде всего у германских, у американских тоже, то это лишь подтвердит, что они ставят себя выше закона", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.