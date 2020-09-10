Новости

Песков напомнил о негативном опыте прямых выборов мэров 15:26
Песков назвал Москву экономическим форпостом России 15:22
Песков: Появление Саакашвили в Грузии может иметь отрицательные последствия 15:11
Сергей Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги 15:08
Песков заявил о большой поддержке белорусами Лукашенко 15:06
В Вологде открыли объездную дорогу 15:05
В рязанской школе родителям предложили оплатить бесплатное питание 15:00
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок 14:52
Большой театр отменил спектакль "Дон Карлос" из-за болезни Абдразакова 14:52
В Татарстане участники голосования получат маски и одноразовые ручки 14:45
Россия и Китай вместе разработают системы для умного города 14:38
Завершились съемки драмеди "257 причин, чтобы жить" 14:35
Власти Москвы назвали условия для включения отопления 14:33
Песков: Господдержка бизнеса продлится до окончания пандемии 14:28
В Архангельской области и НАО пройдут выборы губернатора 14:21
Песков: Решения о переносе на весну Единого дня голосования нет 14:18
Жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката 14:18
В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар 14:17
Схимонаха Сергия отлучили от церкви 14:15
На Дону в списки избирателей внесены более трех миллионов человек 14:07
Песков: Путин предпочитает читать бумажные газеты 14:06
Минздрав предложил не продавать некрепкий алкоголь лицам до 21 года 14:02
Черчесов объяснил, почему не стал менять Дзюбу в матче с венграми 13:52
Вышел трейлер "Красных пророчеств" с Невским и Майклом Мэдсеном 13:50
Гендиректор "Спартака" опроверг интерес клуба к футболисту Кузяеву 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
10.09.2020 14:15
Рубрика: Общество

Схимонаха Сергия отлучили от церкви

Текст: Елена Новоселова

Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия. Причиной стали богослужения, которые он проводил несмотря на лишение сана. Решение вступит в силу после утверждения правящим архиереем епархии.

Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

Теперь Сергию (Николаю Романову) будут недоступны все церковные таинства, ему придется жить как некрещеному человеку, объяснил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

"В случае его смерти, не дай Бог, он не будет предан молитве и отпеванию, его имя не может возноситься на молитве в храме и записки с его именем не могут приниматься на поминовение в храмах. Вот что значит отлучение от церкви. Серьезнее этого, что сегодня произошло с отцом Сергием, быть ничего не может. Это весьма и весьма тяжелый случай", - цитируют Миняйло РИА Новости.

Напомним, что духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий стал известен широкому кругу после того, как стал утверждать, что никакого COVID-19 не существует, а россияне будут помещены в "электронный лагерь Сатаны" на самоизоляцию.

Общество Религия

Главное сегодня

Путин: Надо продолжить адресную поддержку людей, потерявших работу
Песков: Прививку от коронавируса нужно делать только добровольно
Сергей Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги
За сутки в России подтверждено 5363 случая COVID-19 в 84 регионах
Схимонаха Сергия отлучили от церкви
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа