Схимонаха Сергия отлучили от церкви

Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия. Причиной стали богослужения, которые он проводил несмотря на лишение сана. Решение вступит в силу после утверждения правящим архиереем епархии.

Теперь Сергию (Николаю Романову) будут недоступны все церковные таинства, ему придется жить как некрещеному человеку, объяснил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

"В случае его смерти, не дай Бог, он не будет предан молитве и отпеванию, его имя не может возноситься на молитве в храме и записки с его именем не могут приниматься на поминовение в храмах. Вот что значит отлучение от церкви. Серьезнее этого, что сегодня произошло с отцом Сергием, быть ничего не может. Это весьма и весьма тяжелый случай", - цитируют Миняйло РИА Новости.

Напомним, что духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий стал известен широкому кругу после того, как стал утверждать, что никакого COVID-19 не существует, а россияне будут помещены в "электронный лагерь Сатаны" на самоизоляцию.