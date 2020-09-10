Следствие считает заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей, выделенных на создание информационной системы. Об этом журналистам в четверг сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя министра энергетики", - сказала Петренко. По ее словам, изначально уголовное дело несколько месяцев расследовалось полицией, но затем было передано в Следственный комитет России, после чего начались активные следственные действия. Тихонов пытался скрыться, он был задержан во вторник.

По данным СК , в 2014 году был заключен госконтракт на сумму более 600 млн рублей по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 году обвиняемые подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн рублей были перечислены IT-компании "Ланит". Как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а деньги похищены.

Кроме того, как сообщила официальный представитель СК, сейчас устанавливаются другие лица, причастные к мошенничеству.

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову. Кроме того, на два месяца были отправлены под стражу в СИЗО бывший советник Тихонова в ФГБУ "РЭА" Роман Рыжков, а также вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Суд отказал защите в ходатайстве о залоге и избрании меры пресечения, не связанной с арестом.

Сам Анатолий Тихонов вину не признает, а его адвокаты назвали уголовное преследование попыткой дискредитации первых лиц министерства, так как обвинение построено фактически на показаниях одного свидетеля.