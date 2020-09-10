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10.09.2020 15:27
Рубрика: Общество

Китайский ровер нашел следы взрыва на обратной стороне Луны

Текст: Денис Передельский

Ученые из Китая опубликовали исследование о составе лунного грунта, которое было проведено на основании данных, переданных луноходом Yutu-2 (Юйту-2). Анализу подверглись образцы, добытые на обратной стороне Луны.

Фото: iStock
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В своей статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, группа китайских ученых описывает результаты анализа данных, отправленных на Землю луноходом. Кратко же об этой работе рассказывает Phys.org.

Данные были получены в рамках миссии, стартовавшей еще в 2018 году. Китай тогда впервые отправил свой зонд на обратную сторону Луны. Аппарат совершил посадку в январе 2019 года в бассейне Эйткена. Он выпустил луноход под названием Yutu-2.

Этот аппарат взял пробы лунного поверхностного грунта - реголита. Дискуссии о происхождении этого необычного, по земным меркам, материала не утихают уже десятки лет. Одна из самых популярных гипотез гласит, что он имеет вулканическое происхождение.

В новом исследовании команда ученых доказывает, что грунт, образцы которого были отобраны луноходом Yutu-2, состоит в основном из материала, который был туда выброшен из другого места. Уже удалось идентифицировать источник.

Фото: LIGO / Caltech / MIT / R. Hurt (IPAC)
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Анализ показал, что этот материал идентичен материалам, связанным с расположенным поблизости ударным кратером Финсена. По мнению ученых, объяснить это можно мощным взрывом. Он произошел в результате столкновения астероида с поверхностью Луны. Вырванный грунт буквально осел на поверхность вокруг образовавшегося кратера, сформировав реголит. Это открытие доказывает, что материал, из которого состоит реголит, произошел не из вулканического источника.

Данные Yutu-2 дали еще несколько весьма ценных сведений. Судя по ним, обратная сторона Луны значительно отличается от видимой нам стороны этого спутника. В частности, там оказалось гораздо больше холмов, кратеров и трещин, причем кратеры на обратной стороне Луны гораздо глубже, чем на видимой стороне. Предыдущие исследования также показали, что обратная сторона Луны тяжелее обращенной к нам более плоской половины.

Исследователи рассчитывают на то, что последующие находки Yutu-2 помогут еще лучше понять геологию обратной стороны Луны и выявить новые сходства и различия с ее видимой частью.

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