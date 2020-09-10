Сообщение о сроках приема документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Совета Министров

Союзного государства

от 29 октября 2005 г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИЯХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Общие положения

1.1. Премии Союзного государства в области литературы и искусства (в количестве трех) учреждены Решением Высшего Совета Союза Беларуси и России от 28 апреля 1999 года № 6 "Об учреждении премий Союза Беларуси и России в области литературы и искусства".

1.2. Премии Союзного государства в области литературы и искусства (далее - премии) присуждаются за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами - участниками Союзного государства, авторами которых являются граждане государств-участников Союзного государства.

1.3. Настоящее Положение о премиях Союзного государства в области литературы и искусства (далее - Положение) определяет порядок выдвижения произведений на соискание премий, принятия решения о присуждении премий, а также источники финансирования расходов на выплату премий и организацию работы по их присуждению.

1.4. Премии присуждаются один раз в два года Высшим Государственным Советом Союзного государства.

2. Порядок выдвижения произведений на соискание премий

2.1. Сообщение в средствах массовой информации о сроках приема документов на соискание премий размещает Постоянный комитет Союзного государства по согласованию с министерствами культуры государств-участников Союзного государства.

2.2. Выдвижение произведений на соискание премий осуществляется творческими союзами, органами государственного управления, научными организациями, учреждениями, организациями и предприятиями в сфере культуры и искусства, учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования, редакциями средств массовой информации, организациями и предприятиями, осуществляющими издательскую деятельность, общественными объединениями (далее - организации).

2.3. Организация может одновременно выдвигать на соискание премии произведения только одного автора (авторского коллектива).

На соискание премий могут быть выдвинуты произведения в области литературы, литературоведения и искусствознания только после их опубликования в печати; произведения в области музыкального, театрального, изобразительного, монументального, хореографического, эстрадного, циркового и аудиовизуального искусства, дизайна - после обнародования их на концертах, выставках, в театрах, кинотеатрах, по радио и телевидению; произведения в области архитектуры - после сдачи объектов в эксплуатацию.

На соискание премий могут выдвигаться произведения, обнародованные не позднее, чем за 1 год до срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения.

На соискание премии могут выдвигаться два или более произведений одного и того же автора. Допускается выдвижение произведений уже отмеченных национальными государственными, иностранными, международными премиями в области литературы и искусства.

Произведения, не прошедшие по конкурсу, могут быть выдвинуты повторно в последующие годы.

Не выдвигаются на соискание премии произведения автора, уже ставшего ее лауреатом. Не выдвигаются на соискание премии произведения умерших авторов, за исключением случаев, когда умерший автор входил в авторский коллектив, из состава которого живы не менее 2 человек.

2.4. В список коллектива авторов произведения, выдвигаемого на соискание премии, включаются лишь основные авторы, чей творческий вклад был решающим, и не более 8 человек. Включение в состав коллектива авторов лиц по признаку административной, консультативной или организационной работы не допускается.

3. Порядок предварительного рассмотрения произведений, выдвинутых на соискание премий

3.1. Организация, выдвигающая произведение (произведения) на соискание премии, направляет в соответствующее министерство культуры ходатайство с указанием основных мотивов выдвижения с приложением следующих документов и материалов:

- данных о месте и времени публикации или обнародования произведения, сведений о его широком общественном признании, в том числе копий публикаций рецензий;

- кратких сведений о его авторе (авторах);

- книг, репродукций произведений изобразительного искусства, нотных сборников, звукозаписей и видеозаписей, фотографий произведения и т.п. в зависимости от вида и жанра произведения (в трех экземплярах);

- наградного листа на каждого автора (образец - Приложение № 1);

- фотографии каждого автора (размер - 4,5 x 6 см).

Указанные ходатайство и наградной лист подписываются руководителем и заверяются печатью организации.

3.2. Порядок и процедуру предварительного рассмотрения предложений организаций о выдвижении произведений на соискание премий определяют и устанавливают самостоятельно министерства культуры государств-участников Союзного государства.

Предложения о выдвижении произведений на соискание премий, прошедшие предварительное рассмотрение, вносятся на рассмотрение коллегий министерств культуры. Выписка из протокола заседания коллегии и материалы, указанные в пункте 3.1 Положения, по предложениям, поддержанным коллегией, до 1 марта года, предшествующего году присуждения премий, направляются министерством культуры государства-участника Союзного государства в Постоянный комитет Союзного государства.

4. Порядок определения произведений на присуждение премий

4.1. Отбор произведений для участия в конкурсе на соискание премий и представление произведений к присуждению премий осуществляется Экспертным советом по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном комитете Союзного государства (далее - Экспертный совет).

4.2. Экспертный совет создается на правах рекомендательного органа, действует постоянно и состоит из числа наиболее авторитетных деятелей литературы и искусства, литературоведов, искусствоведов, критиков, а также представителей государственных органов государств-участников Союзного государства, должностных лиц Постоянного комитета Союзного государства (всего не более 17 человек), работающих в нем на общественных началах.

Предложения по персональному составу Экспертного совета представляются на паритетной основе министерствами культуры государств -участников Союзного государства и утверждаются Государственным секретарем Союзного государства.

Работой Экспертного совета руководят поочередно сопредседатели - представители Министерств культуры государств-участников Союзного государства.

Организационное, правовое, документационное и материально-техническое обеспечение работы Экспертного совета осуществляется Постоянным комитетом Союзного государства.

4.3. Экспертный совет рассматривает представленные министерствами культуры ходатайства организаций на соискание премий и принимает решения о рекомендации произведений к присуждению премий в два этапа.

На первом этапе перечень произведений, отобранных Экспертным советом для дальнейшего рассмотрения, публикуется в средствах массовой информации государств-участников Союзного государства для общественного обсуждения.

Критерием включения в указанный перечень является соблюдение установленных настоящим Положением условий и процедур выдвижения и предварительного рассмотрения произведений на соискание премий, сроков подачи ходатайств, а также требований к оформлению прилагаемых к ним материалов.

Одновременно Экспертный совет определяет из числа своих членов не менее двух экспертов по каждому включенному в перечень произведению для подготовки экспертного заключения на предмет оценки данного произведения и значимости его вклада в укрепление братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства. Фамилии экспертов, которым поручается подготовить экспертные заключения, и результаты экспертизы разглашению не подлежат. Для Экспертного совета могут организовываться просмотры концертов, спектаклей, кинофильмов, выставок, осмотры произведений монументального искусства и объектов архитектуры, выдвинутых на соискание премий.

Постоянным комитетом Союзного государства организуется мониторинг публикаций и передач в средствах массовой информации, в которых даются оценки выдвинутым на соискание премий произведениям и значимости их вклада в укрепление братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства.

На втором этапе Экспертный совет заслушивает мотивированные экспертные заключения (как положительные, так и отрицательные) и с учетом итогов организуемого Постоянным комитетом Союзного государства мониторинга общественного обсуждения принимает решения о представлении произведений на присуждение премий.

4.4. Регламент работы Экспертного совета определяется на заседаниях. Заседание Экспертного совета считается правомочным при наличии не менее 2/3 всех членов Экспертного совета. В случае если на соискание премии выдвинуто произведение члена Экспертного совета, он не принимает участие в работе Экспертного совета.

Решение Экспертного совета о рекомендации произведения на присуждение премии принимается тайным голосованием и считается принятым, если оно получило не менее 3/4 голосов от числа присутствующих. В случае, если ни одно из произведений не получило в первом туре голосования 3/4 голосов, или менее трех произведений получило 3/4 голосов, проводятся дополнительные туры голосования в соответствии с порядком, который устанавливается регламентом заседания Экспертного совета.

Протокол заседания Экспертного совета подписывается сопредседателями и секретарем Экспертного совета.

5. Присуждение и вручение премий

5.1. Постоянный комитет Союзного государства на основании решения Экспертного совета вносит в установленном порядке вопрос о присуждении премий на рассмотрение Совета Министров Союзного государства и Высшего Государственного Совета Союзного государства.

К справкам по данному вопросу, проектам протокольных записей и проектам постановлений Совета Министров Союзного государства и Высшего Государственного Совета Союзного государства прилагаются выписка из протокола заседания Экспертного совета, заверенная Государственным секретарем Союзного государства, и наградной лист на каждого автора.

5.2. Присуждение премий приурочивается к Дню единения народов России и Беларуси (2 апреля). Решение о дате и месте проведения торжественной церемонии вручения премий отражается в протоколе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

5.3. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства о присуждении премий публикуется в официальных периодических изданиях государств-участников Союзного государства.

5.4. Лицу, удостоенному премии, присваивается звание "Лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства", выплачивается денежное вознаграждение в размере 5,0 млн. российских рублей, вручаются почетный знак Лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства (описание и изображение - Приложения № 2 и № 3), а также удостоверение к почетному знаку и диплом Лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства (формы - Приложения № 4 и № 5), подписанные Председателем Высшего Государственного Совета Союзного государства.

(абзац первый пункта 5.4 в редакции постановления Совета Министров Союзного государства от 21.10.2014 № 32)

При присуждении премии за коллективное произведение, денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами, а диплом, почетный знак и удостоверение к нему вручаются каждому лауреату.

Почетный знак, удостоверение к нему и диплом лауреата, награжденного посмертно, передаются или оставляются его семье, а денежное вознаграждение передается по наследству в порядке, установленном законодательством страны, гражданами которой являются наследники лауреата.

5.5. Порядок уплаты лауреатами премий (их наследниками) подоходного налога с сумм денежного вознаграждения определяется законодательством государств, гражданами которых они являются.

6. Финансирование расходов на выплату премий и организацию работы по их присуждению

6.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, связанной с организацией выдвижения произведений на соискание премий, приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на соискание премий, информационным сопровождением, общественным обсуждением и мониторингом общественного мнения, выплатой денежных премий лауреатам премий, изготовлением почетного знака и наградных документов, а также вручением премий, осуществляется Постоянным комитетом Союзного государства за счет средств бюджета Союзного государства, предусмотренных на эти цели, на условиях паритетных долей отчислений Беларуси и России.

Представители государственных органов государств-участников Союзного государства участвуют в деятельности Экспертного совета за счет средств направляющих их государственных органов.

Лауреаты премий Союзного государства в области литературы и искусства

2002 год

Дударев Алексей Ануфриевич

заслуженный деятель искусств Республики Беларусь

за цикл пьес и сценариев для театра и кино ("Пророк", "Вечер", "Рядовые", "В сумерках", "Черная панна Несвижа", "Белые росы")

Петренко Алексей Васильевич

народный артист Российской Федерации

за роли в кинофильмах, снятых на киностудиях России и Беларуси в 1990 − 2000 годах

Шамякин Иван Петрович

народный писатель Беларуси

за сборник повестей "Поиски пристанища"

2004 год

Пахмутова Александра Николаевна

народная артистка СССР

за песни последних лет, исполненные на фестивалях "Славянский базар" и создание музыки к кинофильму "Сын за отца"

Савицкий Михаил Андреевич

народный художник СССР и Республики Беларусь

за циклы работ "Цифры на сердце" и "Черная быль"

Сидоров Валентин Михайлович

народный художник СССР

за цикл живописных произведений "На теплой земле"

2006 год

Калягин Александр Александрович

народный артист Российской Федерации

за режиссуру и ряд ролей в кинофильмах и спектаклях (в том числе за роли в кинофильмах "Бедная Настя" и "Чешское фото", режиссуру и исполнение ролей в спектакле "Лица")

Куняев Станислав Юрьевич

писатель

за перевод на русский язык поэмы средневекового белорусского поэта Николая Гусовского "Песня о зубре"

Янковский Ростислав Иванович

народный артист СССР

за исполнение ряда ролей в кинофильмах и спектаклях (в том числе в кинофильме "Любить по-русски", спектакле "Волки и овцы" и других)

2008 год

Арцибашев Сергей Николаевич

народный артист Российской Федерации

за исполнение роли Чичикова и постановку спектаклей "Мертвые души", "Три сестры", "Ревизор", "Карамазовы", "Женитьба"

Гостюхин Владимир Васильевич

народный артист Республики Беларусь, заслуженный артист Российской Федерации

за исполнение ряда ролей в кинофильмах и режиссуру (в том числе за роли в кинофильмах "Восхождение", "Возьму твою боль", "Наш бронепоезд", "Урга", "Прикованный", режиссуру спектакля "Миленький ты мой")

Финберг Михаил Яковлевич

народный артист Республики Беларусь

за концертные программы 2002 - 2005 годов Национального оркестра эстрадной и симфонической музыки, посвященные творчеству белорусских и российских композиторов

2010 год

авторский коллектив в составе:

Григорьев Юрий Пантелеймонович

народный архитектор Российской Федерации

Гумилевский Лев Николаевич

народный художник Республики Беларусь

Гумилевский Сергей Львович

художник-скульптор

Орехов Юрий Григорьевич

народный художник СССР

Орехов Григорий Юрьевич

за памятники А.С.Пушкину г. Минске и Янке Купале в г. Москве

авторский коллектив в составе:

Ткачев Алексей Петрович

народный художник СССР

Ткачев Сергей Петрович

народный художник СССР

за цикл живописных работ "Родная земля"

Щемелев Леонид Дмитриевич

народный художник Республики Беларусь

за серию живописных работ "Палитра моего времени"

2012 год

Горбовский Глеб Яковлевич

поэт

за поэтический цикл "Белорусская тетрадь", поэму "Шмель в автобусе" и отдельные стихотворения 1969 - 1994 годов

Поплавский Георгий Георгиевич

народный художник Республики Беларусь

за серии живописных работ и графических циклов (в том числе "История и современность", "Высокое небо", "Родина космонавтов", "Северный морской путь", "Чернобыль. Будни белорусские" и другие)

2014 год

Зельдин Владимир Михайлович

народный артист СССР

за роль Сервантеса - Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи"

Миско Иван Якимович

народный художник Республики Беларусь

за создание скульптурных произведений (в том числе бюстов и скульптурных композиций, посвященных покорителям космоса и памятника писателю С.Т.Аксакову)

Слюнькова Инесса Николаевна

искусствовед

за ряд исследований по архитектуре (в том числе за книги о храмах и монастырях Беларуси и архитектуре городов Верхнего Приднепровья ХVII - ХIХ веков)

2016 год

Федосеев Владимир Иванович

народный артист СССР

за проект "Песни военных лет"

авторский коллектив в составе:

протоиерей Федор Повный

Слободчиков Владимир Иванович

заслуженный деятель искусств Республики Беларусь

Морозов Игорь Вячеславович

архитектор

за памятник Святейшему Патриарху Алексию II в г. Минске

авторский коллектив в составе:

Ярмоленко Анатолий Иванович

народный артист Беларуси

Елисеенков Олег Николаевич

заслуженный деятель искусств Республики Беларусь

Юркин Иван Захарович

поэт

за музыкальный альбом "Где калина цвела"

2018 год

Иванов Олег Борисович

народный артист Российской Федерации

за песенные произведения разных лет (в том числе "Олеся", "Глухариная заря", "Печки-лавочки", "У Криницы", "Москва за нами" и другие)

авторский коллектив в составе:

Полянский Валерий Кузьмич

народный артист Российской Федерации

Шанин Александр Александрович

заслуженный работник культуры Российской Федерации

за концертную программу Государственной академической симфонической капеллы России в рамках XXI Международного фестиваля "Магутны Божа"

Елизарьев Валентин Николаевич

народный артист СССР

за балетные спектакли 1974 - 2017 годов (в том числе "Сотворение мира", "Спартак", "Ромео и Джульета", "Дон Кихот" и другие)

2020 год

Алай Анатолий Иванович

народный артист Беларуси

за документальные фильмы 1988 - 2018 гг., посвященные исследованию актуальных вопросов в сфере науки, экономики, культуры, истории СССР, России и Беларуси, событиям Второй мировой войны, которые внесли значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками

Ефремов Александр Васильевич

народный артист Беларуси

за кинофильмы воспитательного и патриотического характера, посвященные героической борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, спектакли русской и мировой драматургии (1994 - 2018 гг.)

авторский коллектив в составе:

Марголина Ирина Рафаиловна

Черкасова Оксана Леонтьевна

Петкевич Елена Вячеславовна

Кодюкова Ирина Валентиновна

за цикл образовательных анимационных фильмов "Сказки старого пианино"