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10.09.2020 10:19
Рубрика: В мире

США аннулировали больше 1000 виз студентам КНР

Текст: Александр Гасюк
США реализовали свои угрозы в отношении обучающихся на американской территории студентов и аспирантов из Китая. Как сообщает Reuters, в среду госдепартамент США объявил об аннулировании более 1000 виз, ранее выданных гражданам КНР для учебы в американских вузах. Многие молодые люди уже получили уведомления о том, что их визы категории F1 были отозваны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В министерстве внутренней безопасности (МВБ) США уточнили, что речь идет о студентах и исследователях, представляющих "угрозу для национальной безопасности". В частности, действующий руководитель МВБ Чад Вульф объявил о том, что речь идет о лицах, "связанных с военными Китая и предотвращении кражи чувствительной информации". Никаких доказательств или фактов выявленной противоправной деятельности Вашингтон общественности не предъявил.

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Напомним, что спецслужбы США давно подозревают многих китайских исследователей в шпионаже на американской территории. А ФБР и Министерство юстиции США ранее предупредило американские университеты и колледжи об опасности сотрудничества с Китаем в области образования.

Всего в рамках текущей эскалации американо-китайских отношений возможности обучаться в США могут лишиться несколько тысяч молодых ученых - выходцев из университетов КНР. Все они, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Об этом еще в конце минувшего мая заявил президент США Дональд Трамп, обвинив китайских граждан в хищении американской интеллектуальной собственности и помощи НОАК.

По данным СМИ, в настоящее время в США обучается около 370 тысяч студентов из КНР и они составляют большинство от всех иностранцев в американских вузах.

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