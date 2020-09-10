США аннулировали больше 1000 виз студентам КНР

В министерстве внутренней безопасности (МВБ) США уточнили, что речь идет о студентах и исследователях, представляющих "угрозу для национальной безопасности". В частности, действующий руководитель МВБ Чад Вульф объявил о том, что речь идет о лицах, "связанных с военными Китая и предотвращении кражи чувствительной информации". Никаких доказательств или фактов выявленной противоправной деятельности Вашингтон общественности не предъявил.

Напомним, что спецслужбы США давно подозревают многих китайских исследователей в шпионаже на американской территории. А ФБР и Министерство юстиции США ранее предупредило американские университеты и колледжи об опасности сотрудничества с Китаем в области образования.

Всего в рамках текущей эскалации американо-китайских отношений возможности обучаться в США могут лишиться несколько тысяч молодых ученых - выходцев из университетов КНР. Все они, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Об этом еще в конце минувшего мая заявил президент США Дональд Трамп, обвинив китайских граждан в хищении американской интеллектуальной собственности и помощи НОАК.

По данным СМИ, в настоящее время в США обучается около 370 тысяч студентов из КНР и они составляют большинство от всех иностранцев в американских вузах.