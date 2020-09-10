США аннулировали больше тысячи виз студентам из КНР

Новости

В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 23:10
Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья 22:55
На Петербург обрушился шторм 22:13
Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 21:36
Россия откроет границу с Южной Осетией 20:45
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 20:44
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 20:22
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 20:09
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 20:01
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 19:52
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 19:40
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 19:35
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 19:33
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 19:16
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 19:09
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 18:41
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 18:34
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 18:16
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 17:39
В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6% 17:36
Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо 17:22
Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США 17:20
В Петербурге из-за ветра на рабочего упал автокран 17:18
Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов" 17:17
Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 22:10
Рубрика: В мире

Учиться запрещено

США аннулировали больше тысячи виз студентам из КНР
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Госдепартамент США аннулировал более тысячи въездных виз категории F1, ранее выданных гражданам Поднебесной для получения высшего образования на территории Соединенных Штатов.

В министерстве внутренней безопасности (МВБ) уточнили: речь идет о студентах и исследователях из КНР, представляющих "угрозу для национальной безопасности". Всего в прошлом академическом году в Америке обучалось около 370 тысяч студентов из Поднебесной. Исполняющий обязанности руководителя МВБ Чад Вульф пояснил, что права на въезд в США лишились лица, "связанные с Народно-освободительной армией Китая", и это сделано в целях "предотвращения кражи чувствительной информации". Каким образом студенты, "грызущие гранит науки", могут собрать такие сведения, чиновник не пояснил.

В США начали формировать темнокожие ополчения

Напомним, что спецслужбы США при администрации президента Дональда Трампа, неоднократно обвинявшего Китай в хищении интеллектуальной собственности, резко активизировали поиски "руки Пекина" в Америке. Так, в минувшем июле американские власти принудительно закрыли генеральное консульство КНР в Хьюстоне. А ФБР и министерство юстиции США предупредили американские университеты и колледжи об опасности сотрудничества с Китаем в области образования. В частности, под удар попали Институты Конфуция - культурно-образовательные центры по изучению китайского языка и культуры, которые функционировали в американских студгородках и кампусах. Не исключается, что следующим шагом Вашингтона может стать тотальный запрет на обучение граждан Китая в американских вузах по целому ряду специальностей. В настоящее время в конгрессе США прорабатывается соответствующий дискриминационный законопроект. Согласно утечкам в СМИ, он запретит гражданам Поднебесной изучать естественно-технические, инженерные и математические науки на старших курсах американских университетов и в аспирантуре.

В мире США В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом