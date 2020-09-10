США аннулировали больше тысячи виз студентам из КНР

Госдепартамент США аннулировал более тысячи въездных виз категории F1, ранее выданных гражданам Поднебесной для получения высшего образования на территории Соединенных Штатов.

В министерстве внутренней безопасности (МВБ) уточнили: речь идет о студентах и исследователях из КНР, представляющих "угрозу для национальной безопасности". Всего в прошлом академическом году в Америке обучалось около 370 тысяч студентов из Поднебесной. Исполняющий обязанности руководителя МВБ Чад Вульф пояснил, что права на въезд в США лишились лица, "связанные с Народно-освободительной армией Китая", и это сделано в целях "предотвращения кражи чувствительной информации". Каким образом студенты, "грызущие гранит науки", могут собрать такие сведения, чиновник не пояснил.

Напомним, что спецслужбы США при администрации президента Дональда Трампа, неоднократно обвинявшего Китай в хищении интеллектуальной собственности, резко активизировали поиски "руки Пекина" в Америке. Так, в минувшем июле американские власти принудительно закрыли генеральное консульство КНР в Хьюстоне. А ФБР и министерство юстиции США предупредили американские университеты и колледжи об опасности сотрудничества с Китаем в области образования. В частности, под удар попали Институты Конфуция - культурно-образовательные центры по изучению китайского языка и культуры, которые функционировали в американских студгородках и кампусах. Не исключается, что следующим шагом Вашингтона может стать тотальный запрет на обучение граждан Китая в американских вузах по целому ряду специальностей. В настоящее время в конгрессе США прорабатывается соответствующий дискриминационный законопроект. Согласно утечкам в СМИ, он запретит гражданам Поднебесной изучать естественно-технические, инженерные и математические науки на старших курсах американских университетов и в аспирантуре.