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Стало известно, когда выйдут смартфоны Huawei полностью без Android

Текст:   Антон Благовещенский
10.09.2020,  
17:28
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Huawei официально представила операционную систему HarmonyOS 2.0, которая стала доступна для устройств интернета вещей, оснащенных памятью от 128 кб до 128 Мб. В список вошли умные ТВ, переносные устройства, автомобильные системы.

В апреле 2021 года компания собирается открыть код HarmonyOS для устройств с памятью от 128 мб до 4 Гб, а в октябре 2021 года - для девайсов с памятью свыше 4 Гб. В последнюю категорию входят планшетные ПК и смартфоны.

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Оболочка EMUI 11 обеспечивает взаимодействие между смартфонами, а также "подключает" смартфоны и ноутбуки к домашним девайсам из интернета вещей, работающим на Harmony OS, рассказали в Huawei.

Таким образом, до выхода первых смартфонов на базе собственной операционной системы Huawei, которая призвана заменить Android, осталось чуть больше года. ОС будет работать в тесном взаимодействии с экосистемой Huawei Mobile Services, куда входят магазин приложений, облачное хранилище и другие сервисы.

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