Стало известно, когда выйдут смартфоны Huawei полностью без Android

Компания Huawei официально представила операционную систему HarmonyOS 2.0, которая стала доступна для устройств интернета вещей, оснащенных памятью от 128 кб до 128 Мб. В список вошли умные ТВ, переносные устройства, автомобильные системы.

В апреле 2021 года компания собирается открыть код HarmonyOS для устройств с памятью от 128 мб до 4 Гб, а в октябре 2021 года - для девайсов с памятью свыше 4 Гб. В последнюю категорию входят планшетные ПК и смартфоны.

Оболочка EMUI 11 обеспечивает взаимодействие между смартфонами, а также "подключает" смартфоны и ноутбуки к домашним девайсам из интернета вещей, работающим на Harmony OS, рассказали в Huawei.

Таким образом, до выхода первых смартфонов на базе собственной операционной системы Huawei, которая призвана заменить Android, осталось чуть больше года. ОС будет работать в тесном взаимодействии с экосистемой Huawei Mobile Services, куда входят магазин приложений, облачное хранилище и другие сервисы.