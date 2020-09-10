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10.09.2020 12:39
Рубрика: В мире

Таиланд примет иностранных туристов до конца года

Текст: Владимир Шилов
Для массового туризма Таиланд рассчитывает открыться до конца 2020 года - как раз к бархатному сезону, заявил глава Национального управления по туризму Ютасак Супасорн.

"Мы вынуждены открыть границы уже в IV квартале, так как только на внутреннем туризме сохранить рабочие места в секторе проблематично. Промедление может поставить под вопрос трудоустройство 2,5 млн сотрудников", - отметил Супасорн, слова которого приводит новостной портал Thaiger.

Фото: Reuters
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При этом самой большой угрозой, продолжил чиновник, станут так называемые завозные случаи заболевания коронавирусом.

Ослабление ограничительных мер неминуемо приведет к повторным вспышкам заболеваемости. "Это новая реальность, с которой всем придется жить и с которой придется считаться", - констатировал глава ведомства.

Напомним, в настоящее время в страну разрешен въезд лицам, имеющим близких родственников - граждан Таиланда, а также иностранцам с разрешением на работу или учебу в королевстве.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

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