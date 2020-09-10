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10.09.2020 08:06
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" благодаря голу Кучерова одержала вторую победу в серии в "Айлендерс"

Текст: Максим Домчев
"Тампа-Бэй" одержала вторую победу в полуфинальной серии плей-офф НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:1. Победу "молниям" принес точный бросок Никиты Кучерова.
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

После разгрома, учиненного "Айледнерс" в первом матче серии "островитяне" постарались сыграть предельно строго в обороне. Но и это не помогло. "Тампа-Бэй" добилась победы - 2:1, хотя по ходу встречи из-за травмы потеряла одного из лидеров - Брэйдена Пойнта.

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Судьба встречи решилась за девять секунд до конца третьего периода. При счете 1:1 Никита Кучеров нанес решающий бросок, который принес его команде вторую победу в серии. Голкипер "молний" Андрей Василевский снова был надежен - 27 отраженных бросков. Его оппонент - Семен Варламов, сделал 19 сэйвов.

"После удаления Киллорна до конца матча и травмы Поинта мы старались придерживаться своего хоккея, играть правильно, хотя с девятью нападающими это было непросто. Мы просто ждали своего шанса и были вознаграждены", - сказал после матча Кучеров.

Победный гол форварда "молний" стал для него 35-м в карьере в плей-офф и по этому показателю он догнал Павла Буре. Лидирует же по этому показателю среди россиян Александр Овечкин - 69 голов.

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