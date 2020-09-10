Пятая ракетка мира Даниил Медведев продолжает свою победную серию на Открытом чемпионате США. Россиянин не отдал соперникам ни одного сета. В четвертьфинале он одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

За выход в финал Медведев поспорит с третьим номером мирового рейтинга австрийцем Домиником Тимом, который в своем матче 1/4 выбил из борьбы австралийца Алекса де Минора - 6:1, 6:2, 6:4.

О том, каким получился первый в истории российский четвертьфинал на US Open и за счет чего Медведев может обыграть Тима, корреспонденту "РГ" рассказал член МОК, президент Федерации тенниса России, капитан нашей мужской команды в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев.

Шамиль Анвярович, Даниила называли фаворитом в матче с Андреем. У вас не было сомнений в его победе?

Шамиль Тарпищев: Я тоже еще до начала встречи отдавал предпочтение Медведеву. Он поопытнее. Уже прошел огонь, воду и медные трубы. Поэтому его теннис более изощренный. Он контратакует, разнообразно играет в плане исполнения ударов, то есть заставляет соперников двигаться по всему корту. Плюс делает вариации по высоте полета мяча. Это его конек, его козырь.

Что касается Рублева, то, к его чести, он здорово прибавил. Я бы также отметил работу его тренера Фернандо Висенте. Мы с ним после победы Андрея в Москве в 2019 году обсуждали, что и как надо делать. Еще немного, и Рублев вполне может попасть в элиту. Он стал лучше играть тактически, лучше подавать, особенно первый мяч. И он действует очень агрессивно, за счет чего создает такую интенсивность в матче, что мало кто с ней справляется. Но так как ребята хорошо друг друга знают, вместе тренируются, вместе выступают в Кубке Дэвиса, то секретов, как играть и что делать, ни у одного, ни у другого не было.

Почему у Рублева не получилось дожать первый сет на тай-брейке?

Шамиль Тарпищев: Да, он мог выиграть, и дальше бы могли начаться "качели". На тай-брейке первого сета Андрей вел, но нарушил, если так можно выразиться, одну из заповедей тенниса: нельзя пытаться бить сильнее, чем ты можешь. Он неудачно подавал первым мячом. Надо было не усиливать скорость полета мяча, а варьировать место попадания, играть за счет других тактических ходов. Хотя все могло сложиться и в его пользу: счет 6:3, одно очко - и ты взял сет. Андрей сфорсировал свою игру, и это ему помешало. Тогда стало понятно, что Медведев, поймав правильную канву, не упустит своего. Так что результат закономерен. Медведев подтвердил свой класс.

В полуфинале его ждет Тим. Тут у Даниила уже не будет такого явного преимущества...

Шамиль Тарпищев: Шансы приблизительно одинаковые. Победителя определит психология и напряженность данного матча по времени. Он точно не будет коротким. Сейчас тяжело судить о психологии Медведева и Тима. Нервная система тоже тренируется. В силу пандемии вся эта подготовка выпала. Поэтому непонятно, как они себя проявят в длительном равном матче. Ясно, что у обоих будут провалы в силу их цепкости. Сложно прогноз давать. Если бы находиться там, на корте, где чувствуешь все нити игры... По телевизору этого не видно: ни скорости, ни интенсивности. Ну и, конечно, нужна будет удача в ответственный момент. Как у нас говорят, когда играют два равноценных по классу спортсмена, надо выиграть два-три чужих очка вовремя и не проиграть ни одного своего. И тогда будет результат. Вот именно такой матч нам предстоит посмотреть.

На кортах Нью-Йорка Даниил Медведев показывает изощренный, вариативный теннис, но в полуфинале ему понадобятся крепкие нервы и немного удачи

У женщин в одном из полуфиналов сыграют Виктория Азаренко и Серена Уильямс, которая хочет заполучить 24-й "Шлем". Позволит ей соперница приблизиться к цели?

Шамиль Тарпищев: На американском континенте все ждут, что Серена догонит Маргарет Корт по количеству титулов. Но я бы не назвал встречу с Азаренко однозначной. Уильямс-младшей с трудом даются матчи на US Open - и последний с Цветаной Пиронковой, и предыдущие. Она еле играет. Много будет зависеть от физики. Она позволяет хорошо подойти к мячу, выбрать вариант удара. Вспомним четвертьфинальный матч Александра Зверева с Борной Чоричем. Чорич был сильнее, но его физически не хватило. Что-то подобное может произойти и здесь. Тем более, Азаренко на ходу, если сможет справиться со скоростью Серены и затянет матч, то белоруска имеет хорошие шансы пройти дальше.

Из россиянок в Нью-Йорке осталась только Вера Звонарева, которая снова будет бороться за титул в парном разряде спустя восемь лет. Болеете за нее?

Шамиль Тарпищев: У Звонаревой 7 сентября был день рождения. Мы с ней разговаривали. У Веры же была тяжелейшая травма плеча, операция. Она очень долго не могла играть. Приятно, что она справилась с этим и вернулась в теннис, несмотря на возраст. Если говорить о шансах Звонаревой и Лауры Зигемунд, то с позиций парной комбинации многое зависит от взаимопонимания. Их соперницы (Николь Меликар - Сюй Ифань. - "РГ") - моторнее. Но здесь нужно держать свое. Если удачно будут играть, могут и победить.