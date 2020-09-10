Трамп еще на год продлил торговые ограничения в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год - до 14 сентября 2021 года - торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы. По мнению американского лидера, данное решение отвечает национальным интересам США.

Речь идет о законе, вступившем в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, враждебно настроенными по отношению к Соединенным Штатам, пишет ТАСС.

Вашингтон разорвал дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После США ввели в отношении страны торгово-экономическое эмбарго. Трамп с 2017 года ужесточил правила поездок на Кубу для американцев, запретил ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.