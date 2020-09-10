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10.09.2020 00:36
Рубрика: В мире

Трамп приуменьшил опасность COVID в США, чтобы избежать паники

Власти США приуменьшали масштабы пандемии коронавируса и даже отчасти скрывали это, чтобы избежать паники среди населения и последующего роста цен, заявил американский президент Дональд Трамп. Так он прокомментировал выдержки из недавно вышедшей книги американского журналиста Боба Вудварда "Ярость" (Rage), где утверждается, что глава государства еще до широкого распространения инфекции в США знал об опасности коронавируса.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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"Последнее, что мы должны были демонстрировать, - это паника, волнение и страх. Мы должны были позаботиться о ситуации, в которую попали", - передает ТАСС слова американского лидера.

Он признал, что не хотел бы "носиться вокруг с криками и воплями" и что власти страны "должны были демонстрировать спокойствие".

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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