Трансляция: Путин проводит совещание по восстановлению экономики РФ

Президент РФ Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Центральной темой станет восстановление российской экономики после пандемии коронавируса.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, экономика России сейчас "проходит постковидный" период, переживает "процесс восстановления после самой острой фазы кризиса", и основное внимание на совещании будет уделено проблемам занятости и безработицы.

В совещании принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.