Twitter-аккаунт посла Китая в Великобритании взломали хакеры

Страница посла КНР в Великобритании Лю Сяомина в соцсети Twitter была взломана хакерами. Об этом сообщили в посольстве Китая в Соединенном Королевстве.

В частности, накануне в аккаунте высокопоставленного дипломата появились записи с критикой компартии Китая, а также порнографический видеоролик.

"Недавно несколько антикитайских элементов атаковали Twitter-аккаунт Лю Сяомина и использовали отвратительные методы для обмана общественности. Посольство Китая резко осуждает такое гнусное поведение", - говорится в сообщении китайской дипмиссии в Лондоне.

Дипломатическое представительство КНР в Британии также потребовало от компании Twitter провести тщательное расследование этого инцидента, пригрозив "правом предпринять ответные действия".