У владельцев ИИС может появиться новый вариант налоговых льгот

У граждан, приобретающих ценные бумаги на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), может появиться возможность использовать новый вариант налоговых льгот - так называемый ИИС третьего типа.

При выборе гражданином такого типа ИИС от НДФЛ будут освобождены как взносы на счет (либо непосредственно, либо в виде отдельного налогового вычета), так и доход при снятии средств со счета. Однако в случае с ИИС третьего типа срок, в течение которого нельзя вывести средства без потери налоговых льгот, будет более длительным - не три года, а, например, 10 лет.

Об этой инициативе рассказал журналистам глава НАУФОР Алексей Тимофеев по итогам встречи участников фондового рынка с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

"ИИС третьего типа видится как смесь ИИС первого и второго типов и обладает достоинствами того и другого, но это правильно, иначе никто не согласится заморозить средства на более продолжительный срок, чем по ИИС первого и второго типов, - сказал Тимофеев. - Не исключаем, что срок может быть определен достижением пенсионного возраста. Но и в этом случае речь не идёт о пенсионном продукте - средства с него будут сниматься, а не выплачиваться как пенсия, то есть это просто более долгосрочный ИИС".

По его словам, ЦБ поддержал идею создания ИИС третьего типа и готов разрабатывать его условия вместе с индустрией. В Банке России не смогли оперативно ответить на запрос "РГ" об этом.