Ubisoft не смогли утаить анонс ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Компания Ubisoft обещала пользователям на своем онлайн-мероприятии Forward некий "большой сюрприз". Согласно некоторым утечкам и инсайдерской информации, геймеры ждали в этом качестве анонс переиздания игры Prince of Persia: The Sands of Time.

Но удержать все в тайне у французов не получилось и "сюрприза" теперь точно не получится. Один из пользователей сайта Resetera опубликовал несколько скриншотов переиздания "Песков Времени" из российского онлайн-магазина Uplay.

Ubisoft confirma el remake de Prince of Persia: The Sands of Time en Uplayhttps://t.co/1KPs5ekdCDhttps://t.co/TCBeV0WPvW pic.twitter.com/bo5irshSyZ — Instant Gaming (@InstantGamingES) September 10, 2020

Теперь осталось дождаться официальной презентации, которая состоится в четверг в 22:00 по московскому времени.

Ожидается, что ремейк выйдет на ПК, новом и старом поколениях консолей Microsoft и Sony, но не будет представлен на Nintendo Switch.