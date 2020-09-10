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Ubisoft не смогли утаить анонс ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Текст:   Богдан Бобров
10.09.2020,  
14:11
Фото: Ubisoft Фото: Ubisoft
Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft обещала пользователям на своем онлайн-мероприятии Forward некий "большой сюрприз". Согласно некоторым утечкам и инсайдерской информации, геймеры ждали в этом качестве анонс переиздания игры Prince of Persia: The Sands of Time.

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Но удержать все в тайне у французов не получилось и "сюрприза" теперь точно не получится. Один из пользователей сайта Resetera опубликовал несколько скриншотов переиздания "Песков Времени" из российского онлайн-магазина Uplay.

Теперь осталось дождаться официальной презентации, которая состоится в четверг в 22:00 по московскому времени.

Ожидается, что ремейк выйдет на ПК, новом и старом поколениях консолей Microsoft и Sony, но не будет представлен на Nintendo Switch.

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