Указ губернатора Ульяновской области от 7 сентября 2020 года № 144 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1) подпункт 8.3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"8.3. С 1 сентября 2020 года:
8.3.1. Возобновить работу в штатном режиме с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, а также стандарта деятельности образовательной организации по выявлению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённого Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области.
8.3.2. Обеспечить учёт обучающихся и воспитанников, которые выезжали за пределы Ульяновской области после 15 августа 2020 года и планируют выезжать в последующем.
8.3.3. Исключить проведение массовых мероприятий.
8.3.4. Незамедлительно изолировать обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.";
2) подпункты 16.3 и 16.4 пункта 16 изложить в следующей редакции:
"16.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области утвердить стандарт деятельности образовательной организации по выявлению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включающий в том числе порядок межведомственного взаимодействия при выявлении случаев заболеваемости.
16.4. Обеспечить размещение стандарта деятельности образовательной организации по выявлению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общедоступных местах образовательных организаций, а также доведение его положений до родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников.".
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
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