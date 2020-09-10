Указ губернатора Ульяновской области от 7 сентября 2020 года № 144 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) подпункт 8.3 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8.3. С 1 сентября 2020 года:

8.3.1. Возобновить работу в штатном режиме с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, а также стандарта деятельности образовательной организации по выявлению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённого Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области.

8.3.2. Обеспечить учёт обучающихся и воспитанников, которые выезжали за пределы Ульяновской области после 15 августа 2020 года и планируют выезжать в последующем.

8.3.3. Исключить проведение массовых мероприятий.

8.3.4. Незамедлительно изолировать обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.";

2) подпункты 16.3 и 16.4 пункта 16 изложить в следующей редакции:

"16.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области утвердить стандарт деятельности образовательной организации по выявлению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включающий в том числе порядок межведомственного взаимодействия при выявлении случаев заболеваемости.

16.4. Обеспечить размещение стандарта деятельности образовательной организации по выявлению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общедоступных местах образовательных организаций, а также доведение его положений до родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







