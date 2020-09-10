Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов"

Умерла важнейшая британская актриса тетра, кино и ТВ Дайна Ригг, молодому и сравнительно молодому зрителю в первую очередь известная ярчайшей ролью Оленны "Королевы Шипов" Тирелл в "Игре престолов".

Лауреатка премии "Тони" и Дама-Командор Ордена Британской империи скончалась 10 сентября в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Variety.

Энид Дайана Элизабет Ригг родилась 20 июля 1938 года в Южном Йоркшире в семье железнодорожного чиновника. Детство провела в Индии. Впервые на сцену вышла в одиннадцать, профессионально дебютировав в театре в 1957-м. Обладая крайне миловидной внешностью, работала моделью. Тогда же, в конце пятидесятых, начала сниматься.

На счету - семь десятков фильмов и сериалов: Лола из культового шоу "Мстители", фильм бондианы "На секретной службе Ее Величества" (тот самый, где Бонда сыграл Лэзенби), "Доктор Кто", одна из экранизаций "Ребекки" - 1997-го, где она сыграла мисс Дэнверс, "Агент по имени Далила".

Актриса восемь раз номинировалась на "Эмми", в итоге взяв премию как раз за "Ребекку".