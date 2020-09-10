В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6%

Российские авиакомпании сократили в августе пассажиропоток на 36,6% по сравнению с прошлым годом, сообщает Росавиация.

По оперативным данным, в августе авиаперевозками воспользовалось всего 9,15 млн человек. Пассажирооборот при этом упал на 47,7% до 18,59 млрд пассажиро-километров.

Авиакомпания "Сибирь" (S7) стала крупнейшей по пассажиропотоку - она перевезла 1,6 млн человек, прибавив +6,1%. На втором месте - "Аэрофлот", который перевез 1,46 млн человек (-60,4%). Следом за ним - "Победа" с 1,2 млн пассажиров. По данным Росавиации компания прибавила 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Россия" перевезла чуть более миллиона пассажиров (1,03 млн, -32%), "Уральские авиалинии" - 934 тыс. пассажиров (-14,9%).

Всего за восемь месяцев 2020 перевезено 43,73 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем авиаперевозок сократился на -49,3%.

Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.